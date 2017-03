Politiques linguistiques et idéal égalitaire

13 stratégies pour communiquer quand on ne parle pas tous la même langue



Le but de ce texte est de favoriser une réflexion personnelle ou une discussion collective autour des problèmes de communication dans des groupes qui parlent plus d’une langue.

Diverses stratégies politiques sont envisagées à partir d’exemples réels et de fiction. Il a pour objectif de rendre accessible cette problématique en la vulgarisant sans la simplifier. Il est agrémenté de dessins créés pour l’occasion et d’exemples pris dans des œuvres de fictions afin de donner de l’air aux idées et d’ouvrir vers de nouvelles perspectives.