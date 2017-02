qcq indice



mis en ligne le 16 février 2017.

Le collectif INDICE est un groupe informel de personnes agissant politiquement à Lyon grâce à la diffusion de brochures. C’est un groupe indépendant, non partisan mais dont les participants entretiennent un réseau avec plusieurs autres collectifs dont Piratons 2017 (Lyon), Cortecs (Grenoble) et Infokiosques.net (un peu partout). INDICE (Infokiosque Nuit Debout, Influences Collectives Entropiques) est un groupe ouvert, qui se retrouve autour d’une envie de mettre en commun des idées et arguments et de faire de la politique hors des partis. Il se réunit irrégulièrement et échange lors d’évènement, de réunion ou par courriels. Indice vise aussi à former à la production collaborative de nouvelles brochures, à la formation des participants et au travail collaboratif. Il souhaite agir par l’organisation de rencontres, de discussions, par l’écriture et la mise en page et en circulation d’idées.

INDICE a une sorte de ligne éditoriale qui est de défendre des textes dont les propos sont argumentés, documentés et sourcés ; dont le contenu se veut émancipatoire, c’est à dire qu’il éveille à la compréhension de la société et à une pensée critique. Puisque l’ouverture, la réflexion et le partage sont au centre de nos préoccupations, les analyses tendancieuses pouvant nourrir des idéologies oppressives, exclusives et de domination auront naturellement quelques difficultés à trouver place sur nos tables, dans nos boîtes ou sur le site internet. Mais Indice ne refuse jamais rien a priori – ce serait faire preuve d’exclusion – et le groupe discute et décide collectivement du choix des brochures qui sont diffusées. Un consensus n’est pas nécessaire pour qu’un texte soit diffusé, mais pour que les ressources obtenues par les dons soient utilisées pour cela. Indice ne se veut pas une entrave aux démarches individuelles mais bien un amplificateur.