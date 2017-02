Cardiff (Pays de Galles) : Anarchist Bookfair le 18 février 2017



mis en ligne le 10 février 2017.

Le samedi 18 février 2017 se tiendra, comme chaque année, l’Anarchist Bookfair, au Cathays Community Centre, à partir de 10h jusqu’à tard le soir. Toute la journée, auront lieu des ateliers, des conférences et des discussions, ainsi qu’une grande salle pleine de stands de lectures, de la bouffe, des concerts, et plus encore.

Plus d’infos sur anarchists.wales.