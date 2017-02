Février 2017 au Rémouleur (Bagnolet)



mis en ligne le 2 février 2017.

Le Rémouleur

106, rue Victor Hugo

93170 Bagnolet

(M° Robespierre ou M° Gallieni)

https://infokiosques.net/le_remouleur

Mail : leremouleur@@@riseup.net

Horaires des permanences (avec accès à l’infokiosque, à la bibliothèque et aux archives) :

le mercredi de 16h30 à 19h30

et le samedi de 14h à 18h.

Entrée libre et gratuite.

*****************************************************************

Samedi 4 février de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement, sur des sujets comme l’anarchisme, le féminisme, la Commune de Paris de 1871, la révolution russe de 1917, la révolution espagnole de 1936, l’histoire du mouvement ouvrier, les bandits et autres pirates, les luttes contre la prison, etc.).

Mercredi 8 février de 16h30 à 19h30

Permanence du collectif « Prenons la ville »

Des projets de transformation du Bas-Montreuil et du quartier des Coutures à Bagnolet sont en cours. Des centaines de personnes seront obligées de quitter leur logement. Le collectif « Prenons la ville » propose un moment de rencontres, d’échanges et d’organisation. Cette permanence permettra de faire ensemble le point sur l’avancée des projets et des problèmes qu’ils entraînent ; de lutter contre la hausse du coût de la vie, des loyers, contre le départ forcé des quartiers où nous habitons…

Contact : degage-onamenage@@@riseup.net

Vendredi 10 février à 19h

CYCLE SUR LES INSURRECTIONS RUSSES

Projection de "Zvezda plenitelnogo schastya" de Vladimir Motyl (URSS, 1975, 2h47, VOSTFR)

Saint-Petersbourg, 1825. « L’insurrection décembriste », résultat d’une prise de conscience amorcée depuis plusieurs années, tente de s’opposer au servage et à l’autocratie de l’empire russe. Le film se concentre sur le destin d’officiers de l’armée russe ayant participé au coup d’état militaire raté et de leurs compagnes. Une importance particulière est attribuée au rôle de ces femmes, figures décisives des événements découlant de la révolte, les glorifiant dans leur rôle de compagne loyale et dévouée…



(La projection sera bien sous-titrée en français, tkt.)

Samedi 11 février de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Mercredi 15 février de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Samedi 18 février de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Mercredi 22 février de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Mercredi 22 février à 19H30

CYCLE SUR LES INSURRECTIONS RUSSES

Projection du documentaire "Nestor Makhno, un paysan d’Ukraine" d’Hélène Châtelain (France, 1995, 0h58, VOFR)

Nestor Makhno est arrêté à 17 ans pour un attentat raté contre la police du Tsar. Libéré par la Révolution de 1917, il initie les premières communes libres en Ukraine jusqu’en 1921 où il s’opposera avec son armée aux bolcheviks décidés à l’éliminer.

À travers des archives et des écrits de Makhno, Hélène Châtelain esquisse une enquête sur l’anarchiste et sur les communes libres d’Ukraine. Le film revient dans son village natal Goulai Polié pour interroger les souvenirs des habitants de la ville et de la famille de Makhno ; et à travers eux, ce qu’il reste de cette expérience après des années d’occultation soviétique.

Vendredi 24 février à 19h

Projection du documentaire "Trouble The Water" de Tia Lessin et Carl Deal (USA, 2008, 1h35, VOSTFR)

Les conséquences de l’ouragan Katrina qui a dévasté la Nouvelle-Orléans en 2005, racontées du point de vue personnel d’habitants n’ayant pu fuir l’ouragan. Alors qu’ils reviennent sur les décombres de leurs quartiers, leur récit dresse le portrait d’une communauté afro-américaine abandonnée aux flots, de ses tentatives d’organisation et de ses échecs. Il montre un État dont les forces se sont comportées comme une armée d’occupation plus préoccupée d’empêcher les pillages que des secours. Alors que la Nouvelle-Orléans a perdu 30% de sa population, le processus de gentrification y est féroce…



Samedi 25 février de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Flyer du programme de février 2017