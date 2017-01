infokiosques.net

Malakoff (92) : les rendez-vous du mercredi à la BAM



mis en ligne le 27 janvier 2017.

La BAM (bibliothèque associative de Malakoff) vous propose, de janvier à juin 2017, des rendez-vous hebdomadaires sous la forme de séminaires, discussions et ateliers de lecture, sous la forme du cycle suivant :

Le but de ces quatre ateliers est d’approfondir une critique du système capitaliste dans tous ses aspects, d’en développer une analyse sur le long terme, avec pour horizon l’émancipation humaine.

Retrouvons-nous chaque mercredi à 20h. Attention nous débuterons à l’heure dite. Les portes de la BAM seront ouverte dès 19h.

L’histoire du mouvement ouvrier en France (XIXe-XXe siècle)

Ces rencontres mensuelles porteront sur l’histoire du mouvement ouvrier en France de 1830 à nos jours. Les luttes, les révoltes, les révolutions qui se sont déroulées pendant cette période seront développées par Christian Pataud, membre du collectif d’animation de la BAM. La première séance concernera la période de 1830 à 1871 et aura lieu le mercredi 18 janvier.

- Mercredi 18 janvier 2017 : 1830 - 1871

- Mercredi 15 février 2017 : 1871 - 1905

- Mercredi 15 mars 2017 : 1905 - 1920

- Mercredi 12 avril 2017 : 1920 - 1940

- Mercredi 10 mai 2017 : 1940 - 1968

- Mercredi 7 juin 2017 : débat sur la situation contemporaine

Etre ouragans. Atelier de lecture et de discussion

A partir du 25 janvier 2017 se tiendra à la BAM un atelier mensuel de lecture et de discussion autour de l’ouvrage de Georges Lapierre, Être ouragans (L’Insomniaque, 2015).

Cet essai se veut une invitation, à engager et poursuivre une critique du capitalisme, à partir des réflexions originales développées par son auteur. A travers les trois livres qui le composent, cet ouvrage explore différents champs d’analyse et d’appréhension du système capitaliste actuel : philosophique, historique, et politique.

Dans le premier livre intitulé “De la réalité et des représentation que nous en avons”, l’auteur propose une critique des concepts d’individu et de nature, constitutifs de la métaphysique occidentale.

Le second livre, “Six thèses pour une brève histoire du capitalisme…” porte un regard historique sur la naissance du capitalisme, son déploiement et son fonctionnement, mais aussi sur ses fondements philosophiques.

Le troisième livre rend compte de "L’expérience mexicaine" (Georges Lapierre a beaucoup voyagé au Mexique depuis 1995). Ce livre éclaire les deux précédents, en relatant des événements, des pratiques dissidentes à la marche du “progrès”, du capitalisme et de l’Occident. Des expériences rompant avec l’ordre du monde et son discours performatif.

Etre ouragans se veut une invitation, à engager et poursuivre une critique du capitalisme, à partir des réflexions originales développées par son auteur.

Au programme :

Les trois premières séances seront consacrées au livre 1 : "De la réalité et des représentations que nous en avons".

- Séance 1 (25 janvier 2017 à 20h) : Présentation du livre et discussion de la partie une "De l’être et de la réalité" (p. 41-117).

- Séance 2 (22 février 2017 à 20h) : Discussion de la partie deux "Le soi dans sa relation à l’autre" (p. 119-207).

- Séance 3 (22 mars 2017 à 20h) : Discussion de la partie trois "Où il est principalement question de la pensée comme réalité, ou, si l’on veut, de métaphysique" (p. 209-284).

Les trois dernières séances seront consacrées à la lecture et la discussion du 3e livre : "L’Expérience mexicaine".

- Séance 4 (19 avril 2017 à 20h) : Discussion des pages 431 à 480.

- Séances 5 et 6 (17 mai et 14 juin 2017 à 20h) : Programme à décider le moment venu.

Fonctionnement :

En préparation de chaque séance, les volontaires se répartiront les textes à présenter et lire. Pour permettre à chacun.e de rejoindre l’atelier en cours de route, un extrait sera également mis en ligne d’une séance à l’autre.

La bibliothèque associative de Malakoff

14, impasse Carnot

92240 Malakoff

b-a-m.org