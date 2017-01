infokiosques.net

Sortie de "Merhaba Hevlano mensuel" n°11 - des nouvelles du Kurdistan (janvier 2017)



mis en ligne le 18 janvier 2017.

11e édition du mensuel Merhaba Hevalno, janvier 2017 : entretiens, analyses, infos sur le Kurdistan.

Extraits de l’édito :

Plus rien ne devrait nous étonner en terme de collaboration criminelle entre les gouvernements européens et leur allié turc. Et pourtant, nous ne pouvons nous empêcher de sursauter à chaque nouvelle trahison des populations kurdes par l’Europe.

L’année 2016 s’est terminée sur le classement de l’affaire accusant un membre des renseignements turcs de l’assassinat de trois militantes kurdes à Paris en 2013. C’était sans doute la femme la plus influente du PKK, Sakine Cansız, qui était visée par cette exécution ; celle-ci avait été acceptée en France en tant que réfugiée politique. Or, les autorités françaises (services de renseignements, juges et gouvernement) ont tout fait pour que rien ne soit dévoilé sur cette affaire. La date du 9 janvier qui devait être un moment d’hommage à la lutte de ces trois femmes, a été marqué en 2016 par une nouvelle exécution en Turquie de trois femmes militantes kurdes, puis en 2017 par la clôture du dossier en France.

(…)

On aurait pu finir cet édito en vous souhaitant une année 2017 pleine de santé, d’amour et de rage, mais nous préférons terminer sur une note plus sarcastique… Cette année les Kurdes de Turquie ne manquaient pas d’un certain humour noir pour se souhaiter la bonne année. « Deux personnes sont passées chez moi aujourd’hui. Ils m’ont demandé ton adresse, ton numéro et tout le reste. Je t’ai pas demandé, et je leur ai donné. J’espère que tu m’en veux pas. Je leur ai demandé pourquoi est-ce qu’ils te cherchaient. Ils m’ont dit que samedi soir ils allaient passer chez toi. Le nom d’un des deux est Bonheur, et l’autre Santé. Et toute l’année ils vont rester chez toi et chez moi. Santé, Bonheur, et que la Paix nous accompagne. Belle année. »

SOMMAIRE :

Édito

[Bakûr, Turquie] - L’état d’urgence en Turquie et les LGBT+ kurdes

[Rojava, Syrie] - Lettre du Rojava

[Rojhilat, Iran] - Les Kolbers, ces travailleurs oubliés du Rojhilat

[Turquie] - Les Kurdes dans le processus de réconciliation arméno-turc

[Turquie] - Lorsque les Kurdes entendent le mot « Tak », ils et elles savent ce que cela signifie : vengeance

[Europe] - Les femmes contre les féminicides

[Europe] - Je ne suis pas coupable, j’accuse !

Glossaire & agenda

Pour télécharger le PDF, cliquez ici.

Téléchargez le PDF, imprimez-le, photocopiez-le et diffusez-le autour de vous, partout ! (Pour imprimer en mode "livret", choisissez du papier A3 pour faire tenir 2 pages sur chaque face.)

Pour télécharger les NUMÉROS PRÉCÉDENTS, visitez cette page.

Pour nous contacter : actukurdistan[at]riseup.net