Janvier 2017 au Rémouleur (Bagnolet)



mis en ligne le 4 janvier 2017.

Le Rémouleur

106, rue Victor Hugo

93170 Bagnolet

(M° Robespierre ou M° Gallieni)

https://infokiosques.net/le_remouleur

Mail : leremouleur@@@riseup.net

Horaires des permanences (avec accès à l’infokiosque, à la bibliothèque et aux archives) :

le mercredi de 16h30 à 19h30

et le samedi de 14h à 18h.

Entrée libre et gratuite.

******************************************************************************************************************

Mercredi 4 janvier de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement, sur des sujets comme l’anarchisme, le féminisme, la Commune de Paris de 1871, la révolution russe de 1917, la révolution espagnole de 1936, l’histoire du mouvement ouvrier, les bandits et autres pirates, les luttes contre la prison, etc.).

Samedi 7 janvier de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Mercredi 11 janvier de 16h30 à 19h30

Permanence du collectif « Prenons la ville »

Des projets de transformation du Bas-Montreuil et du quartier des Coutures à Bagnolet sont en cours. Des centaines de personnes seront obligées de quitter leur logement. Le collectif « Prenons la ville » propose un moment de rencontres, d’échanges et d’organisation. Cette permanence permettra de faire ensemble le point sur l’avancée des projets et des problèmes qu’ils entraînent ; de lutter contre la hausse du coût de la vie, des loyers, contre le départ forcé des quartiers où nous habitons…

Contact : degage-onamenage@@@riseup.net

Samedi 14 janvier de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Mercredi 18 janvier de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Samedi 21 janvier de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Mercredi 25 janvier de 16h30 à 19h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Mercredi 25 janvier à 19h30

Projection du film Babylon, de Franco Rosso (1980, Angleterre, VOSTFR)

South London, 1980. Mécanicien et toaster du sound system Ital Lion, Blue se prépare au prochain clash contre le sound rival du numéro un, Jah Shaka - qui joue ici son propre rôle. Mais, entre temps la vie de Blue part à la dérive, avec comme toile de fond une Angleterre en crise, raciste et violente…

Quand le reggae s’expose sans folklore… Quand le temps des émeutes gagnait la Grande-Bretagne…

Vendredi 27 janvier 2017 à 19h

Projection du documentaire Kurdistan, la guerre des filles, de Mylène Sauloy (2016, 0h53). Discussion après le film en présence - sous réserve - de la réalisatrice et d’une militante-combattante kurde

De Paris à Kobané, en Syrie, du Kurdistan de Turquie au Sinjar en Irak, une immersion dans le mouvement des femmes kurdes, héritières d’une longue tradition de résistance.

On se souvient du courage des femmes kurdes des Unités de défense féminines (YPJ) qui avaient combattu pour libérer la ville symbole de Kobané, en Syrie, du joug « djihadiste ». Aujourd’hui, kalachnikov en main, elles poursuivent leur résistance face à Daech, dans le Rojava, le Kurdistan syrien, comme au Sinjar, en Irak. Leur slogan ? "Femmes ! Vie ! Liberté !"

Mais cette armée de femmes qui porte le projet d’une société affranchie du patriarcat, s’inscrit dans un mouvement de résistance déjà ancien, créé il y a bientôt quarante ans en Turquie autour de Sakine Cansiz. Cofondatrice du PKK, assassinée, avec deux autres militantes kurdes à Paris le 09 janvier 2013.

Suivant depuis plus d’une décennie ces femmes kurdes, Mylène Sauloy est allée une nouvelle fois à leur rencontre fin 2015, et s’emploie ici à restituer pas à pas leur héritage. Jeunes recrues ou plus anciennes, ces femmes défendent dans le même mouvement, la liberté et l’égalité.

Une manifestation aura lieu le samedi 7 janvier au départ de la gare du Nord à 11h au sujet des trois militantes kurdes assassinées à Paris le 9 janvier 2013.

Samedi 28 janvier de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

