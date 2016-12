infokiosques.net

Sortie de "Merhaba Hevlano mensuel" n°10 - des nouvelles du Kurdistan (décembre 2016)



mis en ligne le 16 décembre 2016.

10e édition du mensuel Merhaba Hevalno, 15 décembre 2016 : entretiens, analyses, infos sur le Kurdistan.

Décembre. L’hiver s’installe, doucement, implacablement. Malheureusement, ce mois-ci encore, le flot de mauvaises nouvelles poursuit son cours, et le froid signifie aussi un durcissement des conditions de vie pour celles et ceux qui continuent de résister. [...]

En Turquie, les arrestations de membres du HDP et du DBP se poursuivent, les conditions d’isolement des leaders emprisonné.e.s le mois dernier se durcissent, les discours haineux et misogynes du pouvoir sont de plus en plus assumés, tandis que les habitant.e.s des villes détruites par l’armée les mois passés, reconnaissent à peine leurs maisons. Nous publions ce mois-ci le témoignage de l’un d’entre eux.

Au Rojhilat, les nouvelles, éparses, ne sont pas meilleures, et rapportent que les disparitions de civil.e.s kurdes en pleine rue continuent.

Difficile de garder espoir, et pourtant... Les Kurdes nous montrent à chaque instant que même au plus profond de la nuit, la résistance et la rage révolutionnaire sont encore possibles, et qu’au milieu des bombes et de la répression, l’amour de la liberté soulève des montagnes. C’est ce qui ressort de manière très sensible des textes de Dilar Dirik, dont nous publions (encore !) deux écrits ce mois-ci, l’un sur la guerre d’Erdoğan envers les femmes qui résistent, et l’autre qui est un compte-rendu de voyage au Rojava. [...]

Certes, c’est l’hiver, certes, tout va mal, mais les graines sont là, elles ont même déjà germé, et qui peut dire ce que le printemps fera éclore ?

SOMMAIRE :

Édito

[Bakur, Turquie] - Şırnak, à la recherche d’une humanité détruite

[Rojava, Syrie] - Le Rojava : oser imaginer [partie 2]

[Bashur, Irak] - Pour les Kurdes d’Irak, la question de l’indépendance n’est plus d’actualité

[Bashur, Irak] - Le Shengal deviendra-t-il une nouvelle base du PKK ?

[Rojhilat, Iran] - KODAR : Créer un front démocratique est une nécessité historique

[Rojhilat, Iran] - En Iran, la lutte kurde dans l’ombre

[Turquie] - L’abus sur les mineur.e.s légalisé par mariage ?

[Turquie] - La guerre d’Erdoğan contre les femmes

[Turquie] - Messages de lutte pour le 25 novembre

[Europe] - Attaques contre les intérêts turcs en Europe

Glossaire & agenda

