infokiosques.net

Derry (Irlande du Nord) : Radical Bookfair le 28 janvier 2017



mis en ligne le 8 décembre 2016.

Le samedi 28 janvier 2017, le tout premier Radical Bookfair (salon du livre radical) de Derry se tiendra au Pilots Row Community Centre, Rossville Street, à Derry (BT48 6LP). Il aura lieu lors d’une des journées les plus occupées du calendrier politique de la ville puisque le 28 janvier se trouve dans la semaine du "Bloody Sunday". Chaque année, le Pilots Row Community Centre accueille des événements en rapport avec le "Bloody Sunday", comme des discussions, des projections de films et des conférences sur des sujets ayant à voir avec la justice sociale contemporaine.

Plus d’infos, en anglais, sur le site du Radical Bookfair de Derry.

Le Radical Bookfair de Derry aidera à promouvoir et exposer des ouvrages d’intérêts national et international, sur des sujets comme l’histoire sociale du travail, le féminisme radical, la libération queer, l’anarchisme, le marxisme, le républicanisme irlandais et l’environnementalisme.

Le même jour, au même endroit, se tiendra cette année un International Food Fair.

Alors on se voit bientôt !

Contact email : radicalbookfair@@@gmail.com