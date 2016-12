Décembre 2016 au Rémouleur (Bagnolet)



mis en ligne le 4 décembre 2016.

Le Rémouleur

106, rue Victor Hugo

93170 Bagnolet

(M° Robespierre ou M° Gallieni)

https://infokiosques.net/le_remouleur

Mail : leremouleur@@@riseup.net

Horaires des permanences (avec accès à l’infokiosque, à la bibliothèque et aux archives) :

le mercredi de 16h30 à 19h30

et le samedi de 14h à 18h.

Entrée libre et gratuite.

Mercredi 7 décembre de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement, sur des sujets comme l’anarchisme, le féminisme, la Commune de Paris de 1871, la révolution russe de 1917, la révolution espagnole de 1936, l’histoire du mouvement ouvrier, les bandits et autres pirates, les luttes contre la prison, etc.).

Samedi 10 décembre de 14h à 18h

Dimanche 11 décembre à 17h

"Angela Davis, Blues legacies and black feminism" : lecture de fragments, traduction et interprétation de chansons, par Karim

Dans Blues legacies and black feminism ("Héritage du blues et féminisme noir"), Angela Davis nous révèle une histoire et une forme inconnue d’un certain féminisme, celui des chanteuses de blues des années 1920, et leur impact historique, social et politique. Derrière les figures légendaires de Ma Rainey et Bessie Smith et de leur blues, Angela Davis met en lumière un héritage riche de sens dans la lutte contre la domination masculine, en se réappropriant une musique trop longtemps commentée par les hommes.

Mercredi 14 décembre de 16h30 à 19h

Permanence du collectif « Prenons la ville »

Des projets de transformation du Bas-Montreuil et du quartier des Coutures à Bagnolet sont en cours. Des centaines de personnes seront obligées de quitter leur logement. Le collectif « Prenons la ville » propose un moment de rencontres, d’échanges et d’organisation le 4e mercredi de chaque mois. Cette permanence permettra de faire ensemble le point sur l’avancée des projets et des problèmes qu’ils entraînent ; de lutter contre la hausse du coût de la vie, des loyers, contre le départ forcé des quartiers où nous habitons…

Contact : degage-onamenage@@@riseup.net

Vendredi 16 décembre à 19h30

Présentation-discussion sur les nouveaux masques du nationalisme, avec le collectif antifasciste La Horde

Depuis quelques années, les discours ouvertement nationalistes, racistes et sexistes sont de plus en plus fréquents et banalisés. Le patient travail mené par l’extrême droite depuis 70 ans pour retrouver sa crédibilité et une certaine légitimité porte ses fruits : en redéfinissant pour servir ses propres fins les concepts de « liberté d’expression », de « dissidence » et d’ » antifascisme », elle est parvenue en l’espace d’une quinzaine d’années à faire son retour sur la scène politique, tout en laissant croire qu’elle n’existait plus et en disqualifiant celles et ceux qui continuaient à la dénoncer. Un tour de passe-passe dont il est urgent de révéler l’imposture, en appelant un chat un chat, et en rafraîchissant la mémoire de celles et ceux qui, frappé-e-s d’une candeur amnésique, risquent de faire entrer le loup dans la bergerie.

Samedi 17 décembre de 14h à 18h

Samedi 17 décembre, à 19h

Concert de soutien au Rémouleur, avec Fantazio/Pastacaldi/Tri-Hoang, Break Ya Bones, Suprême Boum Acoustique et Will Be Alright, à la Parole Errante (9 rue François Debergue, à Montreuil)

Repas, bar, infokiosque, etc.

Mercredi 21 décembre de 16h30 à 19h30

Samedi 24 décembre de 14h à 18h

Mercredi 28 décembre de 16h30 à 19h30

Mercredi 28 décembre à 19h30

Projection du film "Barry Lyndon" de Stanley Kubrick (3h05, 1975, VOSTFR)

Le cycle annuel "Kubrick et la guerre" s’achève cette année avec la projection de Barry Lyndon, après Les sentiers de la gloire, Docteur Folamour et Full Metal Jacket. Contrairement aux trois films précédents, la guerre n’est sans doute pas le sujet central de Barry Lyndon. Elle y tient cependant un rôle important puisqu’elle est l’occasion, pour l’aventurier Barry Lyndon, de commencer à réaliser son ambition d’ascension sociale. Elle permet à Kubrick de mettre en scène la guerre sous l’Ancien Régime (après la Première guerre mondiale, la guerre froide et la guerre du Viêt Nam), tout en restant toujours aussi profondément anti-militariste.

Samedi 31 décembre de 14h à 18h

