infokiosques.net

Madrid (Espagne) : 14e rencontres du livre anarchiste (du 9 au 11 décembre 2016)



mis en ligne le 4 décembre 2016.

Un an de plus et nous voilà aux 14e, nous qui organisons les rencontres du livre anarchiste de Madrid avons décidé de continuer à rendre possible cette confluence d’échanges de matériel, d’expériences et de communication qui se concentre sur une autre manière de comprendre la réalité et de pratiquer la subversion. Cette année, comme pour les deux années précédentes, les rencontres auront lieu à La 13-14 Okupada (c/ Párroco don Emilio Franco, 59), du 9 au 11 décembre.

Ces rencontres se veulent un point de communication et de diffusion de nos idées. Durant ces rencontres, se tiendront des discussions, des débats, qui reflètent une petite partie des expériences, idées ou luttes qui se sont développées ces dernières années. De plus, plus d’une trentaine de stands de matériel écrit seront à disposition (éditions, librairies et distributions de différents lieux).

Plus d’infos :

– La programmation (en espagnol) 1 / 2 / 3

– L’affiche en grand format

– Le site internet des rencontres

[Version originale, en espagnol, sur es.squat.net.]

