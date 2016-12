Accouchement et patriarcat médical. Épisiotomie



Texte de 1995 sur l’épisiotomie en France, écrit dans une perspective antipatriarcale. Au sommaire :

- L’épisiotomie, pour qui, pourquoi ?

- Épisiotomie et pratiques sexuelles féminines en Occident

- Épisiotomie et « mutilations sexuelles »

- Épisiotomie et peur du sexe des femmes

- Épisiotomie et réappropriation de la maternité

- Épisiotomie et problématique de la paternité

- Épisiotomie et médecins

- Conclusion

« L’épisiotomie est un geste banal qui ne provoque aucun débat réel dans la pratique quotidienne des maternités. Pourtant (...), les bases scientifiques préconisant ce geste sont remises en question. Ces controverses ont conduit quelques obstétriciens à pratiquer certains travaux mettant en doute l’opportunité d’une épisiotomie de principe chez les femmes accouchant pour la première fois. Elle n’est nécessaire qu’en cas de risque de grosse déchirure ou si la durée de l’expulsion est trop prolongée. »