Publication de "illégale élégance - perspectives anarchistes & travail du sexe"

Qu’est-ce qui relie le vaste monde du travail du sexe à la galaxie anarchiste ? Existe-t-il une convergence entre ces deux thématiques ? Qu’est-ce que les anarchistes peuvent apprendre des travailleureuses du sexe (TdS) et qu’est-ce que les travailleureuses du sexe peuvent apprendre des anarchistes ?

Ces questions et d’autres sont explorées par notre nouvelle publication "illégale élégance - perspectives anarchistes et travail du sexe". Récit à la première personne de 10 ans d’expérience anarchiste du travail du sexe, accompagné de 13 contributions supplémentaires provenant de France, Allemagne, Maroc, Suisse, Afrique du Sud, Canada et Italie, toutes réalisées par des personnes anarchistes et travailleureuses du sexe. Ce sont des expériences personnelles, uniques, intimes, philosophiques et corporelles de certaines facettes du travail du sexe drapées dans différentes perspectives critiques envers toutes formes d’autorités.

L’idée de cette publication n’est pas de parler au nom des TdS, ni de parler au nom des anarchistes. Face à deux mondes aussi vastes, cette démarche n’aurait aucun sens. C’est un récit entièrement subjectif à travers lequel chaque lécteurice est invité.x.e à ressortir avec son propre avis. Les réﬂexions présentées ici sont pensées pour être des tremplins et non des cages.

À travers cela, nous espérons rafraîchir le débat en cours et oﬀrir des esquives et perspectives intéressantes face à des positions souvent binaires, voire assez stériles (le travail du sexe c’est bien, le travail du sexe c’est mal… ﬁn du débat).

Format A4, 84 pages, couleurs

Pour commander des versions papier de cet ouvrage, organiser une présentation, nous envoyer des feedbacks, des témoignages supplémentaires, pour nous aider dans sa diﬀusion, sa traduction ou sa transformation sous d’autres formats – par exemple en forme audio – écrivez-nous à evasions@riseup.net

Comme pour chaque publication du Projet-Evasions, le PDF est librement disponible et la version papier est diffusée à Prix Libre.

Les photographies utilisées sont des joyaux mis à disposition par La Fille Renne. Big love.

Avec Rage & Amour

Projet-Evasions.org

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