BROCHURES
anticra (première parution : 15 juin 2025)
Mis en ligne le 16 juillet 2026
Thèmes :
Migrations, luttes contre les frontières
(40 brochures)
Prison, justice, répression (163 brochures)
Industrie de l’enfermement et des expulsions
"Cette brochure a pour but de visibiliser les différents acteurs (entreprises, particuliers, associations...) qui se font de la thune sur la construction et le fonctionnement quotidien des centres de rétention (CRA) en France. [...]
Ces informations, publiques, demandent un travail régulier de mise a jour. La date de maj de la brochure est indiquée sur la couverture, mais même s’il s’agit d’une version récente, il est toujours bon de re-vérifier les infos [...]
Ce guide a aussi pour but de fournir les bases pour effectuer ses propres recherches sur ce type d’infos : il y a une liste de ressources et de tutoriels à la fin. "
- lire le texte sur le site
- télécharger la brochure mise en page : Industrie de l’enfermement et des expulsions - version page par page - PDF (11.3 Mio) - 32 pages A5 à lire sur écran.
- télécharger la brochure mise en page : Industrie de l’enfermement et des expulsions - version cahier - PDF (13.2 Mio) - 16 planches A4 à imprimer en recto-verso.
- version papier diffusée par Infokiosque fantôme (partout)
Pour lire sur écran, lire la version pdf page par page :
Version cahier à imprimer :