Industrie de l’enfermement et des expulsions

"Cette brochure a pour but de visibiliser les différents acteurs (entreprises, particuliers, associations...) qui se font de la thune sur la construction et le fonctionnement quotidien des centres de rétention (CRA) en France. [...]

Ces informations, publiques, demandent un travail régulier de mise a jour. La date de maj de la brochure est indiquée sur la couverture, mais même s’il s’agit d’une version récente, il est toujours bon de re-vérifier les infos [...]

Ce guide a aussi pour but de fournir les bases pour effectuer ses propres recherches sur ce type d’infos : il y a une liste de ressources et de tutoriels à la fin. "