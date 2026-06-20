Bremgarten (Suisse) : salon du livre anarchiste, du 7 au 9 août 2026 au KuZeB

Nous sommes des gens qui se sont nouvellement réunis pour organiser un salon du livre anarchiste cette année. Il est prévu du 7 au 9 août 2026 au KuZeB (centre culturel) à Bremgarten. Le but du salon est de représenter différents courants anarchistes. Le KuZeB offre assez de place pour le salon du livre et un programme-cadre. Si tu/vous souhaitez organiser un atelier, vous présenter avec un stand ou nous aider à organiser le salon du livre, contactez-nous ici :

info@@@buechermesse.ch

Nous avons hâte de vous voir en août !