Les textes compilés peuvent être retrouvés en français sur Attaque, Indymedia Nantes et Dingueries. Ci-dessous, le texte en quatrième de couverture qui présente la brochure [principale].

En août-septembre 2025, une insurrection a frappé l’archipel indonésien, emportant dans ses flammes de nombreux commissariats, véhicules de flics, bâtiments gouvernementaux nationaux et locaux, résidences de députés, commerces… Cette révolte a notamment impliqué de nombreux.ses anarchistes, les tendances insurrectionnelles et de l’action directe y étant particulièrement communes.

Pour se venger, l’Etat indonésien a lancé une grande chasse aux anarchistes dans tout le pays, suite à quoi plusieurs dizaines de compas anarchistes ont été arrêté.es et incarcéré.es. Deux affaires sont particulièrement au centre de l’attention : celle de 16 anarchistes suspecté.es d’attaques au cocktail molotov à Jakarta, et celle contre 44 anarchistes suspecté.es d’actions directes, de provocations à l’insurrection ou de « leadership » dans une organisation montée de toutes pièces par l’Etat, appelée « Etoile du Chaos » en référence à la forte tendance anarcho-nihiliste du pays.

Cette brochure tente de compiler de nombreux textes publiés en ligne sur la situation des prisonnier.es anarchistes ces derniers mois, afin de leur apporter toute notre solidarité depuis là où l’on se trouve. Diffusons l’information, écrivons-leur des lettres, organisons la solidarité financière.

Feu aux prisons !

Mort à l’Etat !

Longue vie à l’Anarchie !

La brochure Partie 2 fait une mise à jour sur la période s’écoulant de janvier à mai 2026.

Communiqué de prisonnier.e.s anarchistes de la FAAF (Free Association of Autonomous Fires / Association Libre des Feux Autonomes) incarcéré.e.s en Indonésie

Allumer le feu dans l’obscurité

Les anarchistes en Indonésie font face à une énorme tempête. Plus d’une dizaine d’anarchistes ont été emprisonné.e.s et torturé.e.s, et l’État essaie de nous discipliner en instaurant la peur. Mais, pour nous, tout ça n’est rien ; car nous sommes nous-mêmes tempête, leur catastrophe incarnée. Il y a ici des compas de BlackBloc Zone, Palang Hitam Anarkis Indonesia, Contemplative, Katong Press, et d’autres collectifs.

Nos compas prennent la forme de tempêtes enveloppées de flammes. Certain.e.s d’entre nous considèrent ce moment comme un point culminant, mais ce n’est ni le commencement ni la fin. Nous rassemblons toutes les flammes autour de nous, les flammes que l’État a tenté d’éteindre.

Combien de fois devrons-nous le répéter ? « Nous pouvons vivre sans l’État ! » Nique la société ! La société est le plus précieux des outils de l’État pour préserver sa propre existence. Nous détestons la société de tout notre coeur.

Nous croyons que l’aube de la faim se lèvera tôt ou tard, et cela marquera le début de l’ère de la destruction de l’État.

Pour celles et ceux à l’extérieur : tenez-bon, rassemblez toutes les étincelles que vous pouvez. Et pour celles et ceux derrière les barreaux, ou qui se sentent emprisonné.e.s, vous n’êtes pas seul.e.s.

Luttez ! Luttez ! Nique gagner ou perdre ; l’important est que nos yeux continuent de briller dans chaque bataille.

À toutes et à tous : diffusez le rhizome !

Mort à l’État !

Longue vie à l’Anarchie !

Salutations chaleureuses des prisonnier.e.s anarchistes d’Indonésie, 2025.

[Traduit depuis Warzone Distro, le 13 décembre 2025.]

Pour lire les deux brochures, sur l’écran, voici les versions "page par page" en PDF :