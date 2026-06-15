Dallas / Fort Worth (USA) : DFW Anarchist Bookfair, le samedi 4 juillet 2026

Venez à l’Anarchist Book Fair de Dallas-Fort Worth, qui se tiendra le samedi 4 juillet 2026, de 11h à 19h, au 1959 Sandy In Ft. Worth, TX 76112 (USA).

Un an après la "noise demo" et les premières arrestations des accusé⋅es de Prairieland, nous vous encourageons tou⋅tes à passer pour montrer votre solidarité avec les prévenu⋅es de Prairieland, tou⋅tes les autres prisonnier⋅es politiques et les anarchistes au cœur du pays des cow-boys !

Garderie gratuite, musique live, et plus encore !

Les agitateurs et agitatrices extérieur⋅es sont les bienvenu⋅es !

All Peoples UU Church

1959 Sandy Ln, Fort Worth, TX 76112 (USA)