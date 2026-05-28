L’Hôtellerie (Calvados) : rencontres anarchistes du Semeur, les 17, 18 et 19 juillet 2026

À L’Hôtellerie, à côté de Lisieux, les 17, 18 et 19 juillet, auront lieu les Rencontres Anarchistes du Semeur. La programmation n’est pas encore établie mais a priori il y sera question d’anti-psy, de critique du New Age, d’antimilitarisme, d’anti-travaillisme et de réflexion sur l’ouverture de perspectives révolutionnaires aujourd’hui. Et boum boum en rythme le samedi soir !

S’il y a d’autres propositions de discussion ou autre, n’hésitez pas !

Sinon, nourriture végé sur les trois jours. Il y a assez de place pour dormir (ramène ta tente ou ton camtar, un pull les nuits sont toujours fraîches, et un k-way, c’est la Normandie).

Ces rencontres font suite au Rencontres Anarchistes de la Commune de Placy-Montaigu, qui malheureusement ne pourront plus avoir lieu là-bas.

Pour être ajouté.e à la liste de contacts des rencontres, envoyez un mail à :

rencontredusemeur chez riseup point net

Une affiche avec le programme, etc, sera communiquée prochaînement sur Trognon.