Éviter les pièges du libéralisme, repenser le monde en anarchiste

Cette brochure a été rédigée au printemps 2025 dans le contexte des débats qui ont suivis les élections législatives de juillet 2024 avec un constat partagé d’un certain confusionnisme de plus en plus étouffant dans les cercles révolutionnaires anti-autoritaires. Pour la rédiger nous nous sommes appuyés sur nos constats, discussions informelles, analyses personnelles mais aussi sur des auteur.ices qui ont pu à un moment donné apporter des points d’éclairage sur certains sujets. Nous ne sommes pas forcément en accord avec tous leurs écrits. Comme toujours, chaque texte nécessite recul et critique.

Bonne lecture !

CANEVA

caneva@@@riseup.net

Avant de commencer …

L’anarchisme effraie autant qu’il fascine. Parce que l’anarchisme a

déjà déstabilisé des États, inspiré des assassinats de rois et de chefs

militaires, parce que l’anarchisme c’est l’amour de la liberté, le rêve

de l’émancipation pour tou.tes, la fin des guerres et des armées, la fin

de l’exploitation de l’Homme par l’Homme, c’est cette figure rebelle qui

ne se laisse pas enfermer, encadrer ou contrôler. Mouvement profondément

anti-autoritaire qui veut en finir avec les chef.fes, l’idéal anarchiste

est à l’opposé du système dans lequel nous vivons actuellement mais il

n’en est pas pour autant hermétique. Influencé par son époque et son

environnement, l’anarchisme est traversé par différents courants et par

ses propres tensions internes. Cependant, force est de constater que,

aujourd’hui en France, l’anarchisme n’a plus le vent en poupe. Dans les

années 1990 Murray Bookchin, anarchiste américain, mettait en

garde : « les objectifs révolutionnaires et sociaux de

l’anarchisme aujourd’hui souffrent d’une telle dégradation que le mot

“anarchie” fera bientôt partie intégrante du vocabulaire chic bourgeois

du siècle à venir : une chose quelque peu polissonne, rebelle,

insouciante, mais délicieusement inoffensive. » [18]

Dans son livre Changer sa vie sans changer le monde,

Bookchin critiquait l’avènement d’une forme d’anarchisme folklorisé,

vidé de sa substance et de ses objectifs révolutionnaires pour n’en

garder que l’aspect esthétique, spectaculaire et individualiste. En

effet, quoi de mieux pour rendre un mouvement inoffensif que de

capitaliser sur son esthétique, tout en le vidant de ses prétentions

révolutionnaires ?

D’autres que Bookchin ont mis en garde contre des dérives bourgeoises

ou contre les oppressions qu’elles reproduisaient en son sein.

L’anarchiste noir américain Lorenzo Kom’boa Ervin mettait aussi le

doigt dans les années 1990 sur les dérives du milieu anarchiste, qui

devenait plus un mouvement contre-culturel composé essentiellement des

classes moyennes blanches qu’un mouvement révolutionnaire. [19]

En 1936, les anarcha-féministes de Mujeres Libres combattaient et

s’organisaient contre les influences et les violences patriarcales dans

le mouvement anarchiste.

Et en 1914, Luigi Fabbri, anarchiste italien, dénonçait les

influences bourgeoises sur l’anarchisme notamment venant du milieu

culturel : « Pour ces artistes et écrivains, la beauté du

geste prend la place de l’utilité sociale, à laquelle ils ne se soucient

pas. Ainsi, ils ont idéalisé la figure du dynamiteur anarchiste car même

dans ses manifestations les plus tragiques, il présente des

caractéristiques indéniables d’originalité et d’attractivité. Cette

idéalisation littéraire et artistique a exercé son influence sur de

nombreux anarchistes qui, par ignorance ou par méconnaissance de la

raison et de la logique ou du tempérament, l’ont prise pour une

propagation d’idées, même si elle n’est qu’une manifestation

artistique. » [20]

La cérémonie d’ouverture des JO 2024, lieu d’étalage capitaliste et

nationaliste par excellence, où a été « célébrée » Louise Michel en est

un exemple récent.

Des symboles révolutionnaires transformés en esthétique inoffensive

par le milieu artistique parisien devant des chefs d’État complices des

pires horreurs militaires, voilà comment l’anarchisme est vidé de sa

charge politique.

La « start-up nation » est un système de pensée, une manière de voir

le monde et de créer des liens. Cela influe sur nos luttes, nos espaces

collectifs et nos relations. Mais s’il est vrai qu’une grille de lecture

bourgeoise détourne l’anarchisme de son but premier, « petit-bourgeois »

et « libéral » peut aussi être une insulte facile pour discréditer un

discours et gagner le débat. Lénine lui-même parlait de

« petit-bourgeois » pour (dis)qualifier les anarchistes. C’est pourquoi

il nous semblait important de redéfinir ce que sont ces « dérives

libérales » et comment les repérer.

Intro

Libéral, libertaire, libertarien : 3 mots, une même racine….. mais la

comparaison peut s’arrêter là.

La première chose à mettre au clair ce sont les différences entre ces

3 concepts.

Le système libéral, d’abord, se distingue par une intervention

limitée de l’État qui assure les fonctions régaliennes (justice, police,

armée) et d’arbitrage social, un soutien à l’économie de marché et à la

création d’entreprise qui doit être libre. Il met l’accent sur la

liberté individuelle, la propriété privée et la libre concurrence.

Au fil du temps le libéralisme a évolué et s’est transformé.

Notamment face aux contestations sociales des années 1930 qui

nécessitaient de protéger le système économique et politique fragilisé.

Il faut donc réévaluer le rôle de l’État comme instrument premier de

défense des règles du marché. C’est ce que certain.es vont appeler « le

néolibéralisme », c’est à dire mettre l’État au service direct du

capitalisme. L’économie reste centrale dans l’organisation sociale : les

règles du capitalisme sont la matrice des règles de la vie sociale et la

politique néolibérale gère l’ensemble de la société.

Certain.es parlent même de « néo-libéralisme autoritaire » pour

désigner certains régimes politiques. C’est-à-dire qu’aux

caractéristiques du (néo)libéralisme classique, s’ajoute une répression

accrue des mouvements sociaux ou de contestation populaire, ainsi que la

restriction des libertés pour maintenir ces politiques, la légitimation

des inégalités comme nécessaires pour la compétitivité et l’efficacité

économique.

En France, Macron mène une politique néolibérale, c’est à dire de

droite libérale mais avec un interventionnisme de l’État fort. Macron

est le chantre de la start-up nation avec une économie de marché mettant

la libre entreprise et la concurrence au centre et en même temps un

contrôle social très fort avec le maintien des inégalités comme socle de

la société.

Pour résumer nous vivons dans un système capitaliste autoritaire où

l’État joue un rôle de contrôle socio-économique avec une économie de

marché toute puissante et des individus qui ne peuvent trouver leur

salut qu’à travers le travail, la consommation et la production. Les

individus et l’État sont au service du capitalisme tout-puissant.

Le mouvement libertarien, lui, va plus loin : rôle minimal voire

abolition de l’État pour une économie sans limite et la liberté

individuelle par-dessus tout. Les fonctions régaliennes de l’État sont

assurées par des agences privées.

Les thèses libertariennes, influencées par Murray Rothbard, qui a

développé le concept d’anarcho-capitalisme, ou Ayn Rand, mère de

l’objectivisme, prennent de l’ampleur aujourd’hui. L’exemple le plus

récent est certainement Javier Milei en Argentine. Elon Musk ou Jeff

Bezos en font aussi la promotion régulièrement.

Le libertarianisme ou l’anarcho-capitalisme ont beau avoir une

étymologie commune avec l’anarchisme, les deux mouvements sont

antagonistes.

L’anarchisme, s’il prône bien la fin de l’État, prône également la

fin de la propriété privée, de la valeur travail et des privilèges.

Même l’anarchisme individualiste qui pourrait, peut-être, être poreux

avec le libertarianisme, ne prône pas le recours à des autorités privées

pour remplacer des fonctions régaliennes mais plutôt la libre

association des individus.

Certain.es entretiennent volontairement la confusion et essayent de

faire passer l’anarchisme pour ce qu’il n’est pas : une idéologie sans

règles ni forme d’organisation où la liberté individuelle serait

centrale et rentrerait en opposition avec le collectif et l’égalité.

Pascal Praud, célèbre chroniqueur d’extrême droite, déclare au

Parisien : « On me fait passer pour un réac alors que je

suis plutôt anar. J’aime la liberté par-dessus tout. » Et de

confirmer dans une autre interview au même journal :

« J’ai un côté anar : je suis de droite avec des gens de gauche,

de gauche avec des gens de droite. Et j’ai du mal avec les règles qui se

multiplient. » [21]

Cette confusion sur la définition de l’anarchisme réduite à « chacun

fait ce qu’il veut » est volontairement utilisée par nos ennemis

politiques. Le problème c’est qu’on retrouve cette confusion également

dans nos milieux.

Pourtant, la définition de liberté est très différente entre celle

libérale / libertarienne et celle des anarchistes.

« la liberté des libéraux est celle d’individus séparés, lâchés

dans un univers hostile. Rétifs à toute idée d’égalité ces

individus-rois vivent l’institution de l’État entre eux comme un mal

nécessaire, érigeant des murs entre eux pour éviter de s’entre-tuer

[...] C’est la liberté d’un individu-consommateur qui se croit

tout-puissant. »

A l’inverse :

« Pour les anarchistes, la liberté est nécessairement sociale, et

non privée. Pour s’exercer, elle nécessite l’égalité économique, sociale

et politique des individus. Cette égalité réelle permet l’exercice réel

de la liberté, qui n’est pas un simple mot mais une pratique. La liberté

est faite de liens, non d’arrachements au monde. » [22]

Mais si l’anarchisme prône une liberté indissociable d’une égalité

pour tou.tes, le libéralisme, lui, prône la liberté individuelle au

détriment de l’égalité.

Le libéral exige la liberté pour soi, le libertaire exige la

liberté pour tou.tes !

Tout au long de cette brochure, le terme « libéral » désignera « ce

qui découle du libéralisme » (et par extension du néo-libéralisme) pour

identifier les dérives libérales du milieu militant. Nous entendrons par

là des discours et des pratiques qui, s’ils semblent en adéquation avec

la théorie anarchiste, sont en réalité plutôt inspirés du libéralisme

économique donc d’une certaine forme d’individualisme libéral, de la

défense de la propriété privée, de la marchandisation du monde, de la

concurrence et de la valeur travail. Nous avons repéré 3 dérives

principales qui se retrouvent dans tous les mouvements révolutionnaires

mais qui semblent particulièrement dangereuses lorsqu’elles touchent les

anarchistes.

SOMMAIRE N°1 : L’anarcho-populisme au service de la

social-démocratie a) Le populisme comme horizon b) Le citoyennisme comme moyen d’action c) Le moralisme comme boussole N°2 :L’anarcho-thérapie : de l’autogestion à la start-up

nation : a) Sois ton propre patron ! b) Développement personnel et ambitions individuelles c) L’impuissance collective N°3 : L’anarchisme-washing et les

luttes-marchandises a) Concurrence sur le marché militant b) 100 % marketing 0 % anarchiste c) L’anarchisme gentrifié

N°1 : L’anarcho-populisme au service de la social-démocratie

a) Le populisme comme horizon

Si à une époque la social-démocratie a pu susciter un espoir de

changer radicalement de société chez Marx ou Lénine, chez les

anarchistes on sait depuis longtemps qu’il n’en est rien.

Le premier écueil à éviter est de croire que la social-démocratie est

le seul système capable de s’opposer au capitalisme ou qu’elle est une

étape nécessaire à la révolution. La social-démocratie n’est pas

notre amie et il n’y a pas de libéralisme à visage humain.

Tant qu’il y aura des gouvernements et des nations, il n’y aura pas

d’émancipation possible. La farce électorale qui s’est jouée cet été

2024 nous a prouvé, une fois de plus, le piège de la « démocratie

participative ». Le système n’a pas besoin d’être encadré ou réformé

mais il a besoin d’être changé radicalement. Et cela commence par

maintenir une force révolutionnaire loin des grilles de lecture

réformiste, électoraliste, citoyenniste et/ou populiste.

Or, on assiste aujourd’hui de plus en plus dans les espaces

anarchistes à un relativisme autour de la social-démocratie au point,

parfois, de tolérer des discours réformistes voire réactionnaires. On

voit réapparaître des débats autour de la souveraineté, de la défense

d’une identité, de nations et de frontières. Sauf que l’anticapitalisme

n’est pas émancipateur, si la critique du capital se fait au profit de

la défense d’une nation, d’une identité nationale ou même d’un

réformisme. Par exemple la lutte contre les marchés financiers étrangers

est la volonté d’un protectionnisme nationaliste. Il faut bien

différencier la critique du capitalisme comme système mortifère de la

critique du capitalisme dans sa forme actuelle qu’il suffirait de

réguler ou réformer au nom de la défense de l’économie ou du peuple

français.

Paolo Gerbaudo, dans son livre The Mask and the Flag : populism,

citizenism and global protests, aborde la jonction qui peut se

faire entre anarchisme et populisme.

Il prend comme exemple les mouvements d’occupation de places des

années 2000 comme Nuit Debout, qui dans leur forme auto-organisée et

horizontale tiennent de l’anarchisme mais dans les revendications

tiennent du populisme. Notamment autour de la question de la

souveraineté :

« Là où l’horizontalité affirme l’idée d’une participation entre

des individus égaux et sans leaders, la souveraineté exprime la

nécessité verticale de l’unité du peuple et son contrôle sur et par

l’État »

Il désigne ce mélange entre pratiques anarchistes et revendications

populistes par le terme « anarcho-populisme ». On pourrait prendre

l’exemple du dernier mouvement contre la réforme des retraites où des

permanences d’élu.es ont été attaquées avec comme mot d’ordre « la

motion ou le pavé » espérant ainsi faire pression sur les votes de

l’Assemblée nationale. Ou plus récemment les manifs sauvages de juillet

2024 où toute l’attention était tournée vers les élections et la

victoire du NFP. Le mouvement des gilets jaunes s’est aussi laissé

tenter par le populisme et les revendications autour du RIC sont venues

masquer celles plus révolutionnaires.

Les pratiques anarchistes et l’action directe sont mises au service

de la défense de la social-démocratie, brouillant ainsi les lignes avec

des discours réformistes.

Les revendications anticapitalistes révolutionnaires sont remplacées

par le rejet du monde de la finance, de la ploutocratie. Celles de

l’abolition de l’État sont remplacées par un discours anti-elitiste,

anti corporation. Le nationalisme (ou le patriotisme international)

devient alors un rempart contre la finance internationale.

Le populisme ne rejette pas l’État, il cherche à le réguler et à

supprimer l’oligarchie pour la remplacer par un groupe de citoyen.nes

souverain.

C’est le discours antisystème de LFI, parfois défendu dans les

milieux anarchistes. Voire encouragé par certain.es dont l’objectif est

de gagner des élections locales ou de « gouverner la révolution ».

Le problème est que le populisme de gauche est poreux avec celui de

droite. L’influence de Gramsci et ses notions d’hégémonie et de bataille

culturelle se retrouve à la fois chez les théoriciens de gauche et chez

ceux d’extrême droite. [23]

On aurait tort de nier aussi l’influence du discours des nationaux

révolutionnaires. Il suffit de voir l’influence de Soral dans certains

mouvements dits révolutionnaires et le peu de réaction que soulève la

reconnaissance d’un des pires idéologues d’extrême droite comme étant un

théoricien audible.

On ne combat pas l’extrême droite et son monde en marchant sur leurs

plates-bandes.

La révélation du projet Périclès de Pierre-Edouard Stérin [24], libertarien et milliardaire

français, nous prouve que dans la ligne héritée de Rothbard et Rand, les

thématiques débattues même dans la gauche révolutionnaire sont celles

voulues par l’extrême droite.

La fenêtre d’Overton, qu’agrandit continuellement l’extrême droite en

France, a poussée le curseur vers des thématiques réactionnaires et nous

peinons à maintenir une ligne idéologique claire et un imaginaire

révolutionnaire cohérent.

A mesure que les lignes politiques bougent, le champ des possibles

semble se réduire. La catastrophe écologique en cours, les massacres et

les guerres sans fin, le contrôle généralisé avec l’aide des IA, etc,

laissent peu de place aujourd’hui aux lendemains qui chantent. Et plus

s’éloigne l’espoir du changement radical, plus certain.es semblent se

raccrocher aux branches de la social-démocratie qui semblent, peut-être,

un horizon plus accessible que celui de la révolution.

b) Le citoyennisme comme moyen d’action :

« Citoyen » désigne une personne jouissant dans l’État dont il

relève, des droits civils et politiques, et notamment du droit de

vote.

Avant la révolution française, c’est les « bourgeois » qui disposent

de droits civils. La notion de « citoyen » apparaît à la révolution

française, dont les femmes sont exclues. Dans les premiers temps de la

Révolution, les étrangers résidant en France peuvent prétendre à la

citoyenneté mais la règle change rapidement et la nationalité française

devient une condition sine qua non pour obtenir le statut de

citoyen français.

Ce lien fort entre nationalité française et citoyenneté perdure sous

la cinquième république. L’État français a le pouvoir de maintenir à la

marge toutes les personnes considérées comme pas assez françaises ou pas

assez citoyennes pour obtenir des droits. D’où les débats et les enjeux

autour de la déchéance de nationalité et le droit du sang défendus par

l’extrême droite.

C’est l’Etat qui définit qui a des droits dans la société, ce qui

permet de justifier des discours racistes (criminalisation des OQTF),

patriarcaux (accès au changement d’état civil), validistes (personnes

sous tutelles qui ont le droit de vote que depuis 2019), etc.

Le citoyennisme combat l’État comme ne jouant pas le jeu de la

social-démocratie. De ce fait il place l’État dans une position légitime

d’interlocuteur et la social-démocratie comme un modèle viable à

réformer. Sortir du citoyennisme c’est cesser de considérer

l’État comme médiateur entre nous et une vie émancipatrice mais comme un

système global à abattre.

La crise du Covid a montré qu’il était très difficile de mettre en

place une autodéfense sanitaire en dehors de l’appareil de l’État. Les

conflits que l’épidémie a engendrés au sein des milieux militants sont

venus mettre le doigt sur cette difficulté à se défendre en dehors de

l’État sans tomber dans le complotisme le plus crasse ou l’obscurantisme

antiscientifique.

Dans la toute-puissance qu’on accorde à l’État, il devient le garant

de nos droits et donc de notre survie. Et on ne mord pas la main qui

nous nourrit. C’est cette tension permanente entre notre survie

immédiate et notre idéal révolutionnaire qui nous anime.

C’est toute la complexité des luttes : nous vivons et sommes

dépendant.es du système que l’on veut détruire. Il s’agit de scier la

branche sur laquelle nous sommes assis.es et nous avons beau savoir que

cette branche est inconfortable et va finir par céder, elle nous protège

du vide et de l’inconnu. Notre filet de sécurité est de construire dès

maintenant des solidarités et des pratiques en dehors de l’État pour

sortir de cette aliénation. Parce qu’on ne veut pas une part du gâteau

on veut foutre en l’air toute la boulangerie !

c) Le moralisme comme boussole :

Le citoyennisme s’appuie sur un autre pilier bancal : le moralisme.

En philosophie le moralisme place la valeur morale au-dessus de toute

autre préoccupation. Le moralisme en ce sens est confortable car il

permet de simplifier des questions complexes. Il suffit de voir les

choses seulement en fonction du « bien » et du « mal ». Ainsi faire le

« bien » permet une gratification personnelle. De notre côté, il n’est

pas question de militer pour mériter une quelconque place dans un

paradis métaphorique mais de lutter avec des outils concrets ici et

maintenant contre le capitalisme.

Le danger est que le curseur de la morale est positionné par le

système lui-même et le moralisme peut servir de levier pour maintenir

les citoyen.nes dans le droit chemin de la légalité et du contrôle

social.

En tant qu’anarchistes, nous ne rejetons pas les valeurs morales en

soi, nécessaires à toute société, nous rejetons le moralisme et ses

injonctions basées sur un curseur biaisé où c’est l’État et son système

judiciaire qui distribuent les bons points. Par exemple, pour l’Etat,

voler sera considéré comme immoral mais il est tout à fait acceptable

que des huissiers expulsent des familles.

Les grilles de lecture qui répondent aux seuls impératifs du

moralisme sont des actes humanitaires et pas

révolutionnaires.

La charité et l’humanitaire reposent sur des principes similaires : «

faire le bien » sans remettre en question ni chercher à comprendre les

causes profondes des injustices qu’ils prétendent soulager. Ces

pratiques visent souvent à maintenir une paix sociale et à apaiser la

culpabilité de celleux qui les pratiquent. Elles permettent d’éviter de

regarder sa propre responsabilité ou son impuissance tout en ignorant

les mécanismes qui rendent possibles ces inégalités.

De même, le whitesaviourisme qui, sous couvert d’antiracisme, reprend

souvent les codes coloniaux afin de « sauver » les personnes victimes de

racisme, mais qui ne vient rarement interroger les racines profondes des

racismes, comment ils s’articulent et au contraire essentialise,

fétichise ou simplifie des rapports de domination complexes.

L’utilisation exclusive du moralisme et de la charité conduit, non

pas à des imaginaires révolutionnaires, mais participe à une forme de

fétichisation, d’essentialisation voire de déshumanisation de celleux

que le système exploite.

Nous ne voulons pas « sauver » ou « être sauvé.es » mais créer des

complicités révolutionnaires dans nos désirs d’émancipation.

N°2 : L’anarcho-thérapie : de l’autogestion à la startup nation

a) Sois ton propre patron ! :

La vision libérale de la liberté qui vient placer l’individu tout

puissant au centre, crée des grilles de lecture égotistes. Le monde

n’est vu qu’à travers un culte du « moi je » où la société doit répondre

à des désirs immédiats et prioritaires. C’est le principe de la

philosophie objectiviste de Ayn Rand, louée par le libertarianisme, qui

place l’individu seul maître de son bonheur dans un capitalisme

triomphant.

Là où les anarchistes voient la liberté pour tou.tes comme

émancipatrice loin de l’exploitation, la liberté libérale la voit comme

le droit à être son propre patron ; comme le pouvoir de

s’auto-transformer et, par la même occasion, de s’auto-gouverner.

L’avènement de l’influence libérale amène, en plus du contrôle par

l’Etat, un contrôle intériorisé. En gros « nous sommes nos propres

flics ». C’est l’uberisation du contrôle social.

L’individu dans le monde libéral est une auto-entreprise à part

entière et la liberté individuelle est transformée en une part de marché

qu’il faut investir.

Résultat : on ne peut compter que sur soi-même au détriment de la

solidarité collective. Comme disait Murray Bookchin : « L’ego,

devenu de façon presque fétichiste le lieu de l’émancipation, finit par

ne plus se distinguer de l’individu « souverain » cher à

l’individualisme du laisser-faire. » [25]

La liberté libérale se résume en une série d’options à choisir entre

la plus enviable…ou la moins pire ! C’est le mythe de la démocratie

participative. Dans une étude récente la chercheuse Sophia Rosenfeld

déplore qu’une telle approche « incite à blâmer les individus pour

leurs mauvaises décisions, alors que les options qui s’offrent à chacun

d’entre nous diffèrent très fortement selon notre milieu

socio-économique. L’idée que chacun est responsable de toutes les

conséquences des choix qu’il a faits peut se révéler une vision bien

cruelle de la vie humaine. Cet accent mis sur le choix individuel

affaiblit en outre notre capacité et notre résolution à prendre des

décisions collectives dans l’intérêt général. » [26]

Les inégalités subies nous sont imputées comme la conséquence de

mauvais choix individuels. Dans une société où nos choix sont

restreints, cette méritocratie marginalise et violente beaucoup de

monde. Mais la colère générée par cette exclusion est à régler non pas

avec le système tout entier mais avec soi-même. Il faut digérer

l’exploitation, la transformer et la dépasser. C’est la fameuse

« résilience » prônée par Macron.

La lutte des classes, par exemple, est une question de moins en moins

audible puisque la classe nous est vendue comme une catégorie

transcendable. On veut nous faire croire que le PDG n’est plus un

adversaire mais un modèle à atteindre, un symbole de réussite. Les vieux

antagonismes du capitalisme sont de moins en moins évidents à mesure que

le libéralisme évolue. Le travail ne doit plus être perçu comme une

contrainte mais un choix et un tremplin vers le bonheur.

Il ne s’agit plus d’abolir le travail mais de l’intégrer dans nos

existences comme une part de marché du bonheur. Chief happiness officer,

team building, coworking : tout est bon pour remplacer le langage de

l’exploitation en langage cool et fun. Le travail, lieu d’exploitation

par excellence, devient grâce à quelques anglicismes (et la complicité

de certains syndicats) un lieu de transformation et d’émancipation.

La lutte des classes s’arrête là où commence le team

building. Rien d’étonnant à ce que cette croyance ait investi

aussi une partie du mouvement révolutionnaire. La critique du travail

devient centrée sur l’amélioration de ses conditions et non plus sur son

abolition. Protéger les travailleur.euses ne nous prive pas d’une

critique du travail salarié comme système d’aliénation.

Cette transformation des rapports au travail se retrouve aussi chez

les militant.es qui se transforment en entrepreneurs de la lutte centrés

sur leur carrière. On voit apparaître un glissement sémantique, comme

par exemple des mouvements dits radicaux qui « recrutent des

bénévoles » ou cherchent à « renforcer leur équipe » pour

éviter le « burn-out militant ». Ou des zines qui ont des

« directrices de publication ». Le « travail militant » devient

un travail salarié à part entière où il faut « manager » des équipes

avec des directeur.ices pour ne pas finir en burn-out militant.

Ce langage d’entreprise plutôt attendu de la part de la gauche

électorale (qui a donc bien quelque chose à vendre) est plus inquiétant

venant d’anarchistes.

b) Développement personnel et ambitions individuelles :

Cette vision libérale se retrouve dans des grilles de lecture qui

privilégient l’individualisme au détriment de l’analyse collective des

structures d’oppression.

En témoignent les dérives libérales des « identity politics ».

Théorisée entre autres par le Combahee River Collective qui considérait

que « les seules personnes qui se soucient suffisamment de nous pour

travailler systématiquement pour notre libération, c’est nous. Cette

concentration sur notre propre oppression s’incarne dans le concept

d’identity politics. Nous pensons que la politique la plus profonde et

potentiellement la plus radicale vient directement de notre propre

identité, au lieu de travailler pour mettre fin à l’oppression de

quelqu’un d’autre » [27].

Le CRC était un collectif de lesbiennes noires qui articulaient

ensemble oppressions racistes, sexistes et capitalistes. Mais vidée de

son potentiel révolutionnaire, sortie de son contexte et prise au pied

de la lettre cette définition des « identity politics » a donné lieu à

des dérives libérales. D’outil d’analyse et de pratiques, c’est parfois

devenu une quête nombriliste pour affirmer ses ressentis et son identité

en dehors de toute analyse politique. Ce n’est plus « comment penser

les systèmes de domination sans une grille d’analyse qui les reproduit

? » mais « comment moi je me situe sur un spectre de privilèges

(et c’est tout). »

En limitant la question des oppressions à ses seules manifestations

et représentations individuelles (discriminations, éléments de langage,

etc.) on n’analyse plus les systèmes de domination comme un système

global mais seulement comme un problème individuel dont le point de

départ et d’arrivée sont les ressentis personnels. Le risque est alors

de se contenter de réclamer une intégration dans l’ordre établi.

On ne milite plus pour la révolution mais pour le droit d’être un

exploiteur comme les autres. Pour reprendre la critique de Bookchin :

« il faut se changer soi sans changer le monde ».

Les rapports de force deviennent démultipliés en une myriade de

combats individuels et personnels avec le risque qu’ils se fassent

concurrence entre eux.

Dans la suite logique de ces dérives libérales, la lutte devient un

espace de développement personnel et les actions politiques des

thérapies. C’est d’ailleurs parfois la demande de certain.es

militant.es, qui considèrent que la lutte doit être avant tout des

espaces de soin à leur service.

Le problème du prisme individualiste c’est qu’il ne permet pas

d’analyser correctement les causes structurelles et matérielles de la

violence de l’Etat et entretient un certain confusionnisme. En

se focalisant exclusivement sur les ressentis individuels sans autre

forme d’analyses, on risque de tomber dans le subjectivisme et le

relativisme où « la seule vérité est celle que je

ressens ».

Tout comme le complotisme, le développement personnel vient

simplifier la complexité des rapports de pouvoir. D’un côté, il s’agit

d’une entité extérieure fantasmée (le lobby juif, le nouvel ordre

mondial, le grand remplacement, le lobby LGBT, etc) de l’autre il s’agit

d’une entité intérieure à développer ou transformer : soi-même et

seulement soi-même (me, myself and I).

Croire qu’une entité extérieure fantasmée dominerait le monde relève

des mêmes rhétoriques que de croire que le changement se fera seulement

à l’intérieur de soi. Ce n’est pas pour rien que certaines pratiques de

développement personnel sont poreuses avec des dérives complotistes ou

sectaires. Et on connaît déjà la porosité entre les milieux radicaux et

le complotisme et parfois l’excessive tolérance avec ce dernier.

Pour ne pas tomber dans un opposé caricatural, il n’est pas question

de dire que l’individu n’a ni responsabilité, ni effort individuel à

fournir sur la perpétuation des systèmes de domination, ou que les

ressentis nés de l’oppression et leurs témoignages sont à balayer sans

scrupules. La santé, le soin ou le bien-être ne sont pas des

préoccupations libérales. Rejeter en bloc ces thématiques est tout aussi

dangereux que de les ériger en grille de lecture ou en objectif absolu.

Les structures de pouvoir ont des conséquences bien réelles

(psychologiques, sociales, politiques), refuser de les voir nous empêche

d’adapter nos pratiques de lutte. Mais chercher à combattre seulement

les conséquences sans s’attaquer aux causes mène à des impasses voire à

des arnaques contre-révolutionnaires.

c) L’impuissance collective :

Hannah Arendt mettait en garde contre l’absence de commun et de liens

aux autres comme premier pas vers les totalitarismes. L’isolement est

une impasse et le résultat d’échecs collectifs lorsque la poursuite d’un

objectif commun est détruite.

Dans une société occidentale individualiste, verticale et autoritaire

où le collectif se limite au monde du travail et/ou à la sphère privée,

l’autogestion et le collectif est certainement ce qu’il y a de plus dur

à imaginer. Parce qu’on ne se débarrasse pas des chef.fes et de

l’attrait du pouvoir aussi facilement, réussir à s’organiser

collectivement et horizontalement est un défi de taille.

Dans une logique libérale, le collectif peut vite devenir un outil au

service d’ambitions individuelles. Il ne s’agit plus de façonner des

nouveaux horizons vivables pour tou.tes mais de faire en sorte que le

monde se plie à nos désirs immédiats. Il n’est plus question de faire,

de penser et de lutter ensemble dans un but commun mais d’exiger une

place personnelle de pouvoir, une gratification et une reconnaissance

individuelle.

Ne pas percevoir en dehors de la sphère du « je » les enjeux pour les

autres amène inévitablement à invisibiliser ou nier ce qui ne nous

concerne pas directement. Combien de luttes spécifiques (antiracistes,

féministes, antispécistes, etc.) sont tombées dans l’écueil de mettre le

doigt sur le manque de prise en considération de certains enjeux, tout

en faisant exactement la même chose pour d’autres. Ou alors considérer

les enjeux seulement de manière performative pour en tirer des bénéfices

personnels.

On a déjà parlé des chevaliers de l’antiracisme qui se rachètent une

posture à peu de frais sans s’intéresser réellement aux luttes

antiracistes révolutionnaires, s’apparentant parfois plus à des

touristes militants en quête d’exotisme.

Mais on peut aussi citer ces militant.es qui mettent leur collectif

au service de leurs ambitions individuelles.

Celleux qui alimentent leur profil linkedin avec leur « travail

militant », qui signent des tracts ou des brochures avec leur nom et

prénom, faisant fi de toute stratégie collective d’anonymat. Les

opportunistes qui profitent des espaces de luttes pour vendre leurs

livres et produits, les girouettes qui changent de ligne politique au

gré des trends et des buzz cherchant à être toujours dans la tendance

mais jamais dans la bonne direction. Celleux qui se servent de la lutte

comme un tremplin pour une carrière (politique, associative, etc). Ces

influenceur.euses qui normalisent la starification des luttes. Bref, des

pratiques qui vident de leur substance les objectifs révolutionnaires et

les maintiennent dans une perspective capitalisable. Faisant se

rapprocher dangereusement le constat de Bookchin : « Ce qu’on

désigne par anarchisme aujourd’hui, […], ce n’est rien d’autre en

réalité qu’un personnalisme introspectif hostile à tout engagement

social et à toute responsabilité ; un club de rencontre rebaptisé selon

l’occasion « collectif » ou « groupe affinitaire » ; un état d’esprit

qui rejette avec mépris tout ce qui est structure, organisation ou

implication publique ; une cour de récréation pour gamins. »

Aujourd’hui on a des militant.es ou des collectifs entiers qui se

disent anarchistes mais qui dans les faits s’en éloignent et font fi de

toute l’histoire anarchiste, de ses principes et de ses pratiques.

Aujourd’hui on peut se dire anarchiste même si on roule pour le NPA

ou si on est fan de Mélenchon, on peut se dire anarchiste même si on

rejette en bloc toute critique du système électoral, on peut se dire

communiste libertaire et cautionner des réactionnaires conservateurs, on

peut se dire anarchiste même si on défend des nations et des frontières.

L’anarchisme n’est rien de plus qu’une identité auto déclarative, un

badge à afficher pour être cool. Après tout, si plus rien n’a de sens

pourquoi chercher à définir des objectifs politiques communs ?

Les concepts deviennent malléables et adaptables en fonction de

comment ils sont ressentis mais surtout en fonction de comment ils

peuvent servir les discours et les intérêts. C’est l’exemple de Praud

qui se dit anar ou Bardella qui dit qu’il n’est pas raciste.

Cette forme de confusionnisme et de relativisme est vouée à rendre

l’anarchisme déficient et à détruire la perspective de solidarité

collective. Cette inconsistance politique empêche tout lien de confiance

nécessaire au collectif et engendre une méfiance permanente.

L’absence de confiance et d’imaginaire politique commun amènent à un

délitement d’une véritable force révolutionnaire et de son

efficacité.

N°3 : L’anarchisme-washing et les luttes marchandises

a) Concurrence sur le marché militant :

Dans le langage courant la concurrence désigne la rivalité entre

individus pour l’accès à une position, une récompense, un service ou un

objet.

Dans le langage libéral la concurrence désigne la rivalité entre

acteurs économiques qui cherchent à attirer des clients en proposant des

produits ou services et à acquérir des parts de marché sur un même

marché, en vendant des biens identiques ou similaires. La concurrence

est ainsi une compétition entre des producteurs, pour capter la demande

venant des consommateurs.

Aujourd’hui la concurrence est le pivot central du marché et les

individus ont intégré dans tous les aspects de leur vie un modèle de

comportement et des rapports basés sur la compétition. C’est donc une

nécessité économique et sociale. Tout ce qui est collectif est vu comme

un obstacle à la concurrence car pour atteindre l’objectif du bonheur

individuel sur le marché il faut pouvoir être compétitif.ve. En

compétition d’abord avec soi-même : (« être la meilleure version de

soi-même ») mais aussi, et surtout, avec les autres.

Dans les milieux militants cette concurrence se retrouve à l’échelle

individuelle pour des places de pouvoir et parfois, à une échelle plus

grande, entre différents groupes et différentes luttes spécifiques.

Le problème des luttes spécifiques contemporaines (antispéciste,

écologie, antiraciste, féministe, etc) c‘est que, souvent, elles ne sont

raccrochées à aucun courant idéologique. Des Blacks Panthers

d’inspiration maoïste en passant par les anarcha-féministes de Bolivie

des Mujeres Creando, certaines luttes spécifiques s’inscrivent dans une

volonté de soit s’inspirer, soit s’intégrer dans certains courants

idéologiques précis tout en gardant leur autonomie.

En 2025 en France, de plus en plus rares sont les luttes spécifiques

qui s’attachent de près ou de loin à un courant idéologique. Et même

celles qui se disent s’en rapporter en sont souvent très éloignées dans

leurs discours et leurs pratiques (et participent au passage à vider de

sa substance l’anarchisme).

Les luttes spécifiques permettent de s’intégrer dans un objectif plus

large en apportant de l’eau au moulin de la révolution. Être féministe

ne suffit pas, être antiraciste ou écologiste ne suffit pas, etc.

Or, certaines luttes spécifiques semblent flotter dans l’histoire et

se limitent à exiger leur inclusion dans l’ordre social existant, plutôt

qu’une remise en question radicale des structures de pouvoir et des

inégalités fondamentales.

L’Etat, en concédant parfois des droits, normalise son rôle de

protecteur Au passage il intègre des identités qui jusque-là auraient

été susceptibles de déstabiliser l’ordre établi tout en cherchant à les

instrumentaliser (à des fins racistes et islamophobes la plupart du

temps). Et on se retrouve aujourd’hui avec le premier collectif gay

d’extrême droite !

Le piège, dans lequel beaucoup sont tombés, consiste alors à ne

parler d’une lutte qu’à travers l’angle de son instrumentalisation et de

se positionner seulement « en réaction » aux positions de l’État tel un

miroir inversé.

Par exemple si on se contente de parler du féminisme uniquement pour

en dénoncer son instrumentalisation à des fins racistes sans analyser la

structure hétéro-patriarcale et comment cette dernière s’imbrique avec

les autres oppressions alors on laisse un vide dans lequel s’engouffrent

nos ennemi.es politiques pour instrumentaliser davantage. Arrêter de

lutter sur les questions féministes d’un point de vue révolutionnaire,

permet de les vider de leur substance, les assimiler, récupérer,

instrumentaliser, les mettre en concurrence.

L’État fait d’une pierre deux coups : en faisant semblant d’être

progressiste, il maintient une image de social-démocratie acceptable

tout en conservant intactes les structures de pouvoir. Cela amène

certain.es militant.es à réduire le féminisme à une lutte bourgeoise

blanche, effaçant la capacité de la comprendre comme une lutte

d’émancipation radicale pour tou.tes. Ainsi non seulement la lutte

féministe est neutralisée mais elle l’est avec la caution

anticapitaliste ou antiraciste.

Cette rhétorique de concurrence qui mobilise un discours progressiste

pour justifier l’oppression d’un autre groupe social, c’est ce que les

Nord-Américain.es appellent le « clash of rights ». Par exemple l’idée

que les droits des personnes trans menaceraient le droit des femmes cis

selon l’idée qu’il y aurait des antagonismes à lutter à la fois pour les

droits des femmes cis et trans alors que la misogynie et la transphobie

ont des racines communes.

Le fait que le féminisme soit instrumentalisé ou récupéré par des

bourgeois.es ne doit pas le disqualifier dans son ensemble. Au contraire

cela souligne la nécessité de poser des lignes claires entre les dérives

libérales et la révolution.

Cette mise en concurrence du féminisme trouve aussi des origines dans

le masculinisme d’extrême droite. Soral parlait de la féministe comme

une « bourgeoise de gauche [..] parvenue, grâce à la complaisance du

pouvoir économique toujours avide de stratégie des leurres, à substituer

une fantasmatique lutte des sexes à la très réelle lutte des classes,

spoliant au passage le travailleur de son unique prestige, le prestige

moral de l’opprimé » [28]

De la même manière, Soral justifie son antisémitisme comme un

anticapitalisme. En amassant tous les clichés racistes sur les juifs qui

contrôlent le monde de la finance et tirent les ficelles dans l’ombre,

Soral a diffusé des théories antisémites reprises dans les milieux

révolutionnaires ou de gauche et qu’il nous faut combattre [29]. De la même façon,

l’instrumentalisation des enjeux mémoriels par l’Etat pour servir le

roman national ne doit pas nous faire tomber dans le piège de mettre en

concurrence des mémoires et des morts. Si l’État ou des théoriciens

d’extrême droite utilisent cette stratégie assez clairement, le fait que

ce soit repris dans nos milieux ne laisse rien présager de bon.

Les logiques concurrentielles puisent dans la hiérarchisation et

enjoignent celleux qui subissent plusieurs oppressions à « choisir leur

camp », les obligeant à créer des grilles de comparaison assez

dégueulasses pour savoir quelle oppression serait la plus

« confortable » ou la plus « soft ». La concurrence transforme aussi

certaines luttes en propriété privée et en monopole et considère que

certaines luttes sont secondaires et/ou ne peuvent exister qu’à

condition d’être subordonnées à une autre lutte dans une vision des

structures d’oppressions, héritée de la logique verticale du système

capitaliste.

On peut à certains moments choisir des stratégies qui nous poussent à

investir tel champ de lutte (en fonction de l’énergie disponible, en

fonction des enjeux locaux…). On pourrait, par exemple, légitimement

argumenter que la lutte écologique devrait être une priorité absolue. En

effet si la planète n’est plus vivable quel intérêt d’une révolution ?

Mais comment lutter efficacement contre la destruction du vivant sans

prendre en compte les conditions de production dans le capitalisme qui

accélèrent sa perte, sans prendre en compte les enjeux impérialistes,

notamment ceux autour des ressources naturelles et de l’impact

colonialiste sur les populations (comme vu à Mayotte récemment), comment

ne pas prendre en compte les apports des féministes radicales sur les

dangers de l’essentialisation de la nature, sur les liens entre

patriarcat et domination du vivant, etc.

De la même manière, la guerre coloniale qui se déroule en Palestine

ne peut être comprise et combattue qu’en l’intégrant dans des luttes

globales. On ne peut pas lutter contre la colonisation ici tout en

soutenant des États impérialistes ailleurs.

Mettre en concurrence les luttes c’est justement se priver de cette

compréhension globale des systèmes d’oppression. Toutes les luttes sont

prioritaires du moment qu’elles ont des objectifs révolutionnaires.

Que les luttes spécifiques aient des enjeux et répondent à des

mécanismes différents n’invalide pas qu’il y ait des objectifs communs.

Les différentes pratiques et expériences peuvent se renforcer entre

elles.

Pour lever toute ambiguïté, le propos n’est pas de dire que les

luttes spécifiques divisent la lutte. Ou qu’elles doivent se sacrifier

sur l’autel de la révolution et perdre leur autonomie pour se diluer les

unes dans les autres. On ne nie pas non plus les rapports de force ô

combien nécessaires en interne.

La critique porte sur leur mise en concurrence et la dépolitisation

de leurs enjeux, leur instrumentalisation ou lorsque les rapports de

force se transforment en guerre de pouvoir individuel ou en

monopole.

Car dans une vision du monde libérale, où il ne s’agit pas de

mettre le feu à la boulangerie mais de récupérer des parts de gâteaux,

on est obligé.es de se battre pour les miettes.

b) 100 % marketing, 0 % anarchiste :

Sous le capitalisme tous les aspects de nos vies sont capitalisables.

(le stop est remplacé par Blablacar ou Uber, les logements sont

transformés en Airbnb, etc.). Nos luttes n’y échappent pas et se

transforment en marchandises qui peuvent être :

Éphémère : Déconnectée de son histoire sans transmission du

passé ni projection d’avenir. Il faut réinventer l’eau chaude en

permanence, occuper les espaces vides en alimentant de nouvelles

polémiques stériles ou en trouvant de nouveaux concepts universitaires.

Pour que la clientèle militante consomme, il ne peut pas y avoir de

durabilité. Comme un produit électronique qui tombe régulièrement en

panne, la lutte n’est pas faite pour durer. C’est l’obsolescence

programmée version militante. Tout doit être dans l’immédiateté. La

lutte consiste en une série d’indignations urgentes qui se superposent

les unes aux autres. On passe d’un sujet à un autre parfois sans

cohérence mais la nouveauté fait vendre surtout aux militant.es de

passage. Celleux qui viennent chercher le frisson de la rébellion mais

repartent dès que ça devient sérieux ou dès que le folklore se heurte au

réel. Une forme de tourisme / consumérisme militant pas très durable

mais qui fait vendre.

Inoffensive : La lutte-marchandise doit être confortable et

rassurer nos égos. Elle doit nous caresser dans le sens du poil et faire

appel à nos affects. Voire même flatter les pires instincts. Elle ne

doit pas venir heurter les comportements, les habitudes ou pratiques. Le

contenu ne doit donc pas révolutionner notre condition ou nous mettre

face à nos contradictions (rien qui nous oblige à confronter nos potes

violeurs par exemple). Dans une perspective anarcho-populiste vue plus

haut, le produit doit rassurer nos identités (de beaufs ou de barbares),

notre souveraineté politique. D’ailleurs pour que ce soit confortable,

l’ennemi.e doit toujours être une figure extérieure un peu floue. Il est

question de dénoncer mais uniquement dénoncer, il n’est pas question de

parler de pratiques concrètes. Il faut que la lutte soit un produit

rassurant et inoffensif, tout doit être pensé pour le confort des

client.es. Et tant pis si ça pacifie les luttes, l’important c’est que

la clientèle soit contente.

Inconsistante : du prêt-a-penser qui vient simplifier les

questions politiques complexes. La lutte-marchandise doit fournir clé en

main un discours dogmatique mais toujours avec un vide idéologique. Le

produit est « radical », « antisystème », « contre les bourgeois » mais

ne doit jamais parler des conditions matérielles d’existence ou de lutte

des classes.

Pour que la clientèle consomme il ne faut pas qu’elle réfléchisse.

Toute réflexion intellectuelle, toute nuance, ou toute critique doit

être dénoncée comme du mégotage et une manifestation d’un privilège.

Pour cela, le produit doit donc être toujours consensuel, campiste et

binaire et ne doit pas trop remettre en question le discours hégémonique

du moment. Une position plus minoritaire ferait moins de ventes.

Folklorique : Pour vendre une lutte-marchandise inutile, il

faut créer le besoin. Il faut donc tout miser sur le marketing et le

packaging. L’esthétique est au service d’elle-même. La forme prime sur

le fond et n’a d’autre objectif que l’image qu’elle renvoie.

L’esthétique doit être radicale peu importe si le fond politique est

soluble dans le capitalisme. Cagoules, cocktails molotov, k-way noirs,

etc. Toute la symbolique de la radicalité est utilisée pour faire vendre

en vidant la forme du fond. Cagoules et k-way noirs sont juste une

esthétique et non pas des outils au service de l’anonymat collectif. La

lutte se transforme en folklores, en modes, qu’on peut vendre ou acheter

pour sentir le frisson de la révolte.

Divertissante : Tout doit être du spectacle instagrammable

(d’ailleurs tout ce qui n’est pas sur instagram n’existe pas). Les

manifs se transforment en kermesses avec distributions de pancartes et

cotillons. Le seul objectif valable d’une action est de créer des belles

images. C’est la révolte pour la révolte, l’action pour l’action [30]. Il faut faire de la représentation

permanente et être visible partout, tout le temps (quitte à tenter de

récupérer des mouvements ou des actions à son compte). C’est la

performativité au service du vide. Il faut être disruptif et créer de la

visibilité à tout prix. Pour cela il faut valoriser les discours

polarisants et binaires. Le produit doit générer du buzz, du clash, du

drama, etc, que les consomateur.ices pourront suivre comme une

téléréalité [31]. Et le buzz même négatif fait

vendre.

c) L’anarchisme gentrifié :

Les dérives libérales maintiennent nos objectifs dans une

marchandisation perpétuelle de nos révoltes et les vendeur.euses

militant.es capitalisent sur la frustration issue de l’impuissance. Les

espaces militants sont des supermarchés où notre action se limite à

choisir parmi les rayons de la lutte. Mais s’il y a des gens qui vendent

c’est bien parce qu’il y a des gens qui consomment. Se comporter comme

des client.es et non pas comme des sujets politiques autonomes nous

maintient dans des impasses politiques.

Cette marchandisation rend la lutte inopérante et inoffensive, bonne

qu’à fournir une expérience à des touristes militants.

Peu étonnant dans le contexte général de disneylandisation du monde.

Ce concept désigne « la transformation des sociétés et des cultures

locales, par la présence de touristes, et pour répondre à leurs

attentes. Elle peut être aussi une muséification et une folklorisation

en ce qu’elle fige paysages et pratiques afin de correspondre aux

représentations (ou aux clichés) attribués à un espace ou à une

population » [32]. Le capitalisme transforme toute

réalité en source de profit et en marchandise même les cultures et les

valeurs. Pour ce faire il doit débarrasser ces dernières de leur

matérialité et de leur essence et les arracher à leur singularité

historique. Et lorsque la réalité ne peut se transformer en bien de

consommation, elle doit se changer en symboles. Le meilleur moyen de

détruire et de rendre inoffensive une culture est de la mettre en

spectacle. Les peuples colonisés sont bien placés pour le savoir.

Les espaces militants n’échappent pas à cette disneylandisation et

les luttes enfermées dans leur folklore n’existent plus que pour plaire

à des touristes.

A la manière des quartiers populaires qui se gentrifient,

l’anarchisme est vidé de son potentiel de révolte pour n’en garder que

son esthétique, rendant cools et branchés des discours réacs.

Éloigné d’un projet de société émancipateur pour tou.tes, le

mouvement révolutionnaire ne fait alors plus rêver grand monde. C’est

tout un mouvement qui est discrédité en le réduisant à n’être rien de

plus qu’une objection permanente avec pour seul horizon des

sempiternelles doléances restées lettres mortes. A croire qu’il ne nous

reste plus que la capacité de nous indigner. Lutter contre le

libéralisme, c’est justement lutter contre ces tensions mortifères qui

brisent tout élan d’espoir et toute vague créatrice.

Ces pratiques sont la plupart du temps inconscientes tant la logique

libérale a toujours imprégnée nos imaginaires. Mais parfois il s’agit

d’une véritable stratégie opportuniste.

L’accélération du libéralisme va de pair avec son imprégnation dans

nos imaginaires et alors que l’étau se resserre, les changements

sociétaux de ces dernières années devraient, à l’inverse, nous amener à

renforcer une ligne anarchiste, anti-autoritaire et ne surtout pas

céder à un chantage libéral.

Déconstruire nos schémas de pensées avec tout ce que ça implique

d’inconfortable, de bouleversement de soi et de notre rapport aux

autres. Mais comme c’est plus simple de s’attacher à un folklore prêt à

consommer, le chemin vers la révolution risque d’être encore long.

L’émeute, l’insurrection, la révolution ne sont plus que des fétiches

sous cellophane.

Plus nos combats sont transformés en marchandises, plus le langage

devient confus, plus il est compliqué de poser un cordon sanitaire avec

des influences réactionnaires, conservatrices, autoritaires et

confusionnistes. Fournir du carburant au bulldozer néo-libéral

n’ouvrira jamais de perspectives collectives émancipatrices, cela pourra

seulement faire la fortune, réelle ou symbolique, d’une poignée de

carriéristes militant.es. On aurait tort de croire que cette

poignée ne fait pas de mal à la majorité car elle vient déplacer un

curseur dans un contexte déjà étouffant. Chaque petite passerelle que

certain.es s’amusent à construire entre les idéologies de droite,

d’extrême droite, d’une gauche autoritaire et l’anarchisme se transforme

rapidement en un gigantesque pont si nous n’y prenons pas garde.

Ce qu’il se passe actuellement est le résultat d’une stratégie bien

rodée. Nombreux sont les théoriciens d’extrême droite s’inspirant de

penseurs de gauche voire communistes comme Gramsci. La plupart des

inspirations de Trump se retrouvent aussi chez les accélérationnistes

inspiré.es par Guattari et Deleuze [33]. En reprenant quelques

théories gauchistes cela permet à l’extrême droite de rendre cools et

rebelles des théories profondément réactionnaires. A une époque où les

fakes news et les théories du complot sont partout, le combat se joue

aussi dans le langage.

Comme l’a démontré Umberto Eco, le fascisme advient avec la

simplification du langage, le rejet de la critique analytique et de la

pensée critique.

L’anarchisme doit garder du sens et sa charge révolutionnaire et

ainsi continuer de s’attaquer aux racines sur lesquelles poussent des

cadavres.

Conclusion :

Pour résumer, l’anarchisme s’enlise aujourd’hui dans des dérives

libérales notamment :

- Un citoyennsime en défense de la social-démocratie

- Une succession d’indignations moralistes qui renforcent des

postures creuses

- Un populisme antisystème qui mélange lutte pour l’autonomie et

défense d’un peuple-nation souverain

- Un individualisme égocentré qui mène à l’isolement et à

l’impuissance générale

- Un abandon de la question de classe et la défense de la valeur

travail

- Une concurrence au cœur des interactions entre individus et/ou des

luttes spécifiques

- Une capitalisation sur des luttes-marchandises

- Une gentrification et disneylandisation de nos espaces

Ces dérives ne sont pas justes "problématiques" mais participent à un

continuum de normalisation du monde capitaliste. Elles s’insèrent dans

nos luttes, les gangrènent et au final les recrachent, dans une bouillie

confusionniste qui, loin de fragiliser l’État, le renforce.

S’il est impossible de dépasser l’Histoire et de prédire le futur,

nous pouvons néanmoins reconnaître que le contexte politique est peu

favorable aux idéaux anarchistes. Cette perte de vitesse ne peut se

résoudre qu’en retrouvant un idéal révolutionnaire désirable au-delà du

simple fétiche de l’émeute ou de l’illusion électorale.

Le chemin vers la révolution est fait de doutes mais il est aussi

pavé de certitudes : nous détestons l’Etat et tout ce qu’il produit ou

protège : de ses frontières en passant par ses prisons. Il nous faut

porter un regard profondément révolutionnaire sur le monde et non pas

populiste ou réformiste.

Celleux qui propagent la confusion et la réaction sont des

accélérateur.ices de la fin des mouvements révolutionnaires. A l’inverse

nous pensons que dans tous les endroits du monde se trouvent des

anarchistes qui s’ignorent, qui ne se revendiquent pas anarchistes et

qui n’en connaissent pas spécialement la théorie mais qui dans la

manière de voir le monde se retrouvent 100 fois plus proches de nous que

les confus opportunistes. Et c’est avec les premier.es que nous

préférerons créer des liens car s’il n’est pas grave de ne pas se dire

anarchiste tout en partageant l’imaginaire d’un futur désirable, à

l’inverse il est dangereux de se dire anarchiste tout en faisant la

promotion du néo-liberalisme. Car comme disait Léo Löwenthal « Pour

n’importe quel système de pouvoir, il n’existe pas de plus grand succès

que l’acceptation, par ses victimes impuissantes, des valeurs et des

modes de comportement que celui-ci postule. » [34]

A nous de les déjouer !