Les 13 et 14 juin 2026, c’est la Fête du Kiosk à Toulouse !

La fête du Kiosk, c’est le WE des 13 et 14 juin à La Chapelle, à Toulouse. Des rencontres, des discussions, de la bonne bouffe, des softs délicieux et du chill au soleil avec des bouquins… Le Kiosk sort de sa cabane au fond du jardin !

PROGRAMME

SAMEDI

*13H* OUVERTURE !

*13H30 Non à la réouverture de la mine !* (1H)

Avec : le collectif Stop Mine Salau

À Salau, en Ariège, la mine de tungstène a fermé en 1986 mais le sol

en garde une trace indélébile et massive : amiante, arsenic, plomb,

cadmium… et autres substances toxiques ingérables. Aujourd’hui, la

lutte reprend contre la réouverture, car la mine propre n’existe pas.

Pas besoin d’être un·e spécialiste pour s’opposer à la destruction

de nos montagnes et l’empoisonnement général : ce sera ni ici ni

ailleurs !

*14H30 Une enquête en zone contaminée* (1H)

Avec Sébastien Navarro

Autour de son livre Malvési, paru aux éditions du Bout de la ville.

Quoi de plus logique que de passer le micro à l’auteur de cette

enquête fictive sur les lieux d’un drame bien réel : Malvési, une

usine de raffinement de l’uranium sur les hauteurs des Corbières, à

quelques encablures de Narbonne. La filière du nucléaire, soi-disant

fleuron français, n’en finit pas de détruire notre monde, du canal de

la Robine à Golfech, et en commençant par les gisements d’uranium au

Niger.

*15H45 Une histoire de l’esclavage par le bas* (1H30)

Avec Elsa Quéré (traductrice), Nathalie Pagnac (conteuse)

Autour du livre Sous le règne du fouet. Une histoire orale de

l’esclavage aux États-Unis, paru aux éditions Ici-bas

On donne la voix aux sans-voix : les témoignages dont il est question,

collectés dans les années 30, retracent l’esclavage par ceux et celles

qui l’ont vécu et sont une source précieuse pour comprendre au mieux

l’expérience vécue, la domination et le système d’exploitation mis en

place par le suprémacisme blanc.

La présentation sera accompagnée de lectures.

*17H30 Plutôt cocktail ou molotov ?* (1H30)

Avec Mathieu Léonard et des membres de Fracasse

Rencontre croisée autour du livre Sobres pour la révolution. Les

Anarchistes contre l’alcool paru aux éditions Nada et de la nouvelle

revue hybride Fracasse

Nos rapports à l’alcool sont ici au centre de la discussion, tant par

l’histoire de positions anarchistes pour la sobriété à contre-courant

du mythe de l’ivresse des communard·es, que dans la réalité

quotidienne de nos vies avec ou sans alcool. Ce qui promet un joyeux

cocktail mêlant plaisir, fête, addiction, réduction des risques,

injonctions sociales, jugements moraux et stratégies politiques… Et

cette question qui nous taraude : devra-t-on choisir entre trinquer pour

l’apéro ou déguster le grand soir ?

*19H15 En mode mineur* (1H30)

Avec la revue Panthère première

Qui trace les frontières de l’enfance, comment, à quelles fins ? Ce

dernier numéro s’attache à la thématique de l’enfance, de la

désenfantisation face aux tribunaux à la prostitution des mineures, en

passant par l’exploitation des enfants au Venezuela.

C’est aussi le dernier numéro de la revue, et ça se fête ! Chapeau

pour le travail accompli et longue vie aux Panthères !

*20H30* REPAS : et c’est Focaccia !

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*DIMANCHE*

*11H* OUVERTURE !

*11H30 Nous ne sommes pas figé·es* (1H)

Avec Léo Côme

Autour de son livre Je suis un homme trans, paru aux éditions Paulette

Avec ce livre, on s’interroge sur les impasses de la virilité. Et allez, c’est parti, on trace un chemin vers une masculinité alternative

! Car « même au cœur du chaos, quelque chose en nous continue de

chercher une forme juste. On peut apprendre à traverser, à

apprivoiser, à transformer. »

*12H00* BOUFFE : ce midi c’est le menu spécial de la team du Kiosk ! Bao &

Midori no haru

*13H30 Au Kurdistan, un journalisme de lutte* (1H30)

Avec Loez et Mehmet Ali Dogan

ç Autour du livre Les générales d’Apê Musa, paru aux éditions La

Ronce.

Comment documenter les résistances et les vécus kurdes malgré les

menaces et la répression de l’État turc ? Cette rencontre croisée

entre l’anthropologue Mehmet Ali Dogan et l’éditeur et auteur Loez nous

rappelle la nécessité d’un journalisme indépendant de combat, pour

diffuser la lutte pour la libération kurde et contrer la propagande des

médias dominants. C’est aussi l’occasion de rendre hommage aux femmes

journalistes kurdes qui livrent une lutte quotidienne, au risque de leur

vie, pour maintenir des médias autonomes et en non-mixité.

*15H15 Inspirations marxistes* (1H)

Avec les éditions Smolny

Autour du livre Penser l’émancipation, autrement de Romaric Godin, paru

aux éditions Smolny

L’occasion de dérouler huit portraits de marxistes rebelles, allant de

Rosa Luxemburg à Georg Lukács, marqué·es par les révoltes

ouvrières du début du XXe, et qui font encore figures d’inspiration

pour une pensée renouvelée de l’émancipation.

*16H30 Post-apo éco-queer-féministe* (1H)

Avec Lucie Heder

Autour de son livre La grande verdure, paru aux éditions La Volte

Sur la terre rendue aux tempêtes de poussière et aux crues, il ne

reste plus beaucoup d’humaines. Quelques-unes sont parvenues à fonder

la grande verdure, communauté perchée dans les hauteurs d’une ville

abandonnée, refuge qui ne convient pourtant pas à tout le monde… Ici

la littérature interroge : comment laisser la place à ce qui déborde

du cadre ? Comment repenser le langage et le corps, comprendre ce qui

fait lien malgré les chaos émotionnels ? Comment prendre soin des

individus et du collectif, et déjouer l’éternel retour du pouvoir, de

l’autorité et de la sécurité ?

*17H45 Prisonnier de pirates en Méditerranée au XVIIe siècle* (1H)

Avec Mathieu Grenet

Autour du livre d’Antoine Quartier Tripoli. Tribulations et aventures

d’un captif dans une cité corsaire, paru aux éditions Anacharsis

Antoine Quartier est capturé par des pirates de Tripoli en 1660 ;

s’ensuivent huit années de captivité dans la cité libyenne. Trente

ans plus tard, il raconte ses tribulations. Un précieux témoignage sur

la ville ottomane, son organisation sociale et les conditions de vie des

esclaves et bagnards de l’époque.

*19H30 Spectacle Sempreviva*

Avec Mara Kyriakidou

Pour clôturer le weekend, une petite forme marionnettique, Sempreviva,

s’empare du beau texte de Chrònis Mìssios, Toi au moins, tu es mort

avant (éditons Cambourakis), sur la chute du régime grec dans la

dictature et les années sombres qu’il raconte derrière les barreaux de

sa cellule. Le spectacle sera suivi d’une présentation autour de la

mémoire et de la résistance grecques.

Concert dans la foulée ! Avec du *Rebetiko*.

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Toutes les rencontres auront lieu dans la Chapelle.

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Et dans le Kiosk en continu :

Une série documentaire et sonore in situ sur la nature sauvage de Toulouse

Pendant tout le we, viens te poser sur un transat, et t’immerger dans

les pastilles radiophoniques proposées par le collectif Espace

d’Espèces : une divagation à travers les sciences du vivant et

l’histoire locale, à la rencontre d’espèces avec lesquelles nous

partageons le même espace.

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*LES « A-Côtés * » :

Des supers repas à prix libre samedi soir et dimanche midi, ainsi que

de succulentes grignoteries en journée.

Un jardin, des brochures et des tas de livres géniaux de maisons

d’édition indé à découvrir et des boissons pendant tout le we.

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La fête du Kiosk

6e édition

13 et 14 juin 2026

La Chapelle, 36 rue Danielle Casanova, Toulouse

Attention : pas de CB sur place !