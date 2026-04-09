Strasbourg - salon de la chèvre, 20-26 avril

Salon d’éditions livresques et musicales à Strasbourg.

Informations et programmation sur ce site : https://azqs.com/lachevre/

Du 24 au 26 avril 2026

au CAJ MOLODOÏ, 19 rue du Ban de la Roche

Au programme, des stands hétéroclites d’éditeurices indépendantEs de bouquins, de brochures, de fanzines.

Vous y trouverez aussi des labels de l’ombre, aux productions plus ou moins bruitistes.

Mais zaussi des présentations de bouquins, suivies de débats/ discussions / échanges.

Mais itou des ateliers créatifs, des écoutes radiophoniques, des concerts loufoques, baroques et bruyants.

Sans oublier du miam miam, du glou glou, du bla bla, du ha ha et du grr grr.

De la vie, quoi, du bordel…

Des questions ? Des remarques ? Des insultes ? Ecris à lachevre@azqs.com !