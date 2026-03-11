Arguments contre le RN, 3 brochures de Ripostes

Paru sur la Horde.

Le site antifasciste Ripostes publie trois brochures et les met à disposition en différents formats afin de faciliter la diffusion.

Le fond de l’air est de plus en plus brun

Comment par petites touches ou par grandes accélérations, la banalisation du projet brun s’effectue sous nos yeux.

Le RN et l’argent

Front national, Rassemblement national, que ce soit en Europe, au plan national ou municipal, ils ne peuvent pas s’empêcher de plonger dans la caisse, de confondre argent public et revenus ou avantages personnels.

« On ne les a pas encore essayés » Vraiment ?

Pourquoi le fait d’appeler à « essayer le F-Haine », devenu R-Haine – parce qu’« on ne les aurait pas encore essayés » – s’appuierait-il sur une démarche rationnelle ?