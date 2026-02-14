Table des matières

C’est quoi GrapheneOS ?

Installation

Auditor

Profils Utilisateurs

Création de profils utilisateur

Choix de mot de passe sur GrapheneOS en fonction des profils

Limites du profil principal mis en profil secondaire

Comment installer des applications

Applications du Google Play Sandboxé et d’Accrescent

Applications qui ne sont ni sur le Play Store ni sur Accrescent

Applications qui ont besoin des Services Google Play

Applications qui sont basées sur un site web

Déléguer les applications

VoIP

Forcer tout le trafic internet à passer par un VPN

Tor

Habitudes et Réglages recommandés

Dans le profil Propriétaire

Dans tout les profils

Comment faire des sauvegardes

Gestion des mots de passe

Téléphones sous Linux

Pour conclure

Bien que les anarchistes devraient réduire la présence de téléphones dans leurs vies [10], si tu choisis d’utiliser un téléphone fais en sorte de rendre ta géolocalisation, l’interception de tes messages ou le hack de ton appareil le plus difficile possible pour tes adversaires.

Donc utilise GrapheneOS.

C’est quoi GrapheneOS ?

GrapheneOS est une version du système d’exploitation [11] d’Android spécialisé sur la sécurité. Les sma­rtphones Android standards ont Google intégré avec eux (par exemple, les Services Google Play ont un accès irrévocable à tes fichiers, logs, position GPS, etc.). GrapheneOS supprime toutes les applications et services Google par défaut, utilise une sécurité basée sur les composants informatique pour rendre beaucoup plus difficile de contourner le chiffrem­ent du disque, et est significativement renforcé contre le hacking. Il y a d’autre systèmes d’exploitation Android alternatifs, mais ils sont inférieurs en terme de sécurité. Pour une liste détaillée de l’amélioration de la vie privée et de la sécurité par rapport à un Android standard, tu peux consulter la documentation de GrapheneOS.

Cette sécurité est reconnu jusqu’à dans les rapports de ses adversaires. Cellebrite — l’entreprise spécialisée dans l’extraction de donnée de téléphone ayant passé un contrat de 7 millions d’euros avec la police française — a pu attester de leur incapacité à extraire la moindre information des téléphones sous GrapheneOS.

En raison de la nature même du fonctionnement de cette technologie, même sans SIM ton téléphone cherche en permanence à se connecter aux cellules des antennes relais ce qui donne à ton opérateur un historique de ta géolocalisation. C’est pour cette raison que nous te recommandons de laisser en permanence ton appareil chez toi et de l’utiliser comme un téléphone fixe, connecté à internet en Wi-Fi en mode avion, plutôt que d’avoir une carte SIM qui se connecte aux antennes relais. Même si tu achètes une carte SIM de manière anonyme, si la police réussi à y accoler une identité (en utilisant la géolocalisation, l’analyse de réseaux, écoutes, la surveillance physique ou lors d’une saisie), elle pourra y accoler les données de localisation détenues par l’opérateur. Pour s’en prémunir la solution la plus simple est donc de ne pas avoir de carte SIM, mais si tu fais le choix d’en avoir une il est a minima recommandé de prendre l’habitude de ne pas borner avec ton tel en manif, action ou autre même si cette pratique peut apparaître comme une anomalie et servir d’indication sur ces activités pendant ce laps de temps.

Installation

Les téléphones Pixel de Google sont pour le moment les seuls smartphones qui respectent les prérequis de sécurité des composants matériels (hardware) demandé par GrapheneOS — voir à ce sujet la liste des téléphones supportés et recommandés. Plus une application dispose de fonctionnalités, plus la probabilité est grande qu’il y ait des failles de sécurité dedans, qui peuvent être utilisées par un attaquant. Par exemple Signal dispose de nombreuses fonctionnalités pouvant être activées à distance sans action de l’utilisateur·ice : gestions de nombreux médias, envoi de messages, appels audios/vidéos. L’entreprise NSO Group a utilisé notamment des failles dans des applications de messagerie iMessage ou WhatsApp pour infecter des cibles avec Pegasus. Le « Hardware memory tagging support » est une fonctionnalité de sécurité très puissante introduite avec le Pixel 8, qui rend très difficile d’utiliser à distance des failles dans les applications installés par les utilisateurices.

À partir du Pixel 8, les téléphones Pixel sont doté de la puce de sécurité Titan M2 qui augmentent fortement la sécurité des téléphones, et vont en plus recevoir au minimum 7 ans de mises à jour de sécurité à partir de leur date de sortie. Les téléphones en fin de vie (regroupé sous le terme GrapheneOS « extended support ») ne reçoivent pas l’entièreté des mises à jour de sécurité et ne sont donc pas recommandés. Tu peux voir la durée pendant laquelle GrapheneOS va mettre à jour chaque téléphone sur leur site.

Certains opérateurs vendent des téléphones avec un forfait sur lesquels ils ajoutent une surcouche logiciel ainsi qu’un « SIM lock » qui peuvent empêcher l’installation de GrapheneOS, nous te conseillons donc d’éviter ces versions de Pixel. Tu peut vérifier en utilisant l’IMEI sur imei.info/fr.

Un bon choix niveau rapport qualité/prix lorsque que tu choisis quel modèle prendre, c’est d’acheter le modèle « a » juste après la sortie du nouveau modèle — par exemple, prendre le Google Pixel 8a après la sortie du Pixel 9.

GrapheneOS peut être installé en utilisant un navigateur internet compatible (attention, Firefox et ses dérivés ne le sont pas) ou en ligne de commande. Si tu n’es pas à l’aise avec l’installation en ligne de commande, l’installation par le navigateur internet fonctionne très bien. Comme l’indique les consignes d’installation : « Même si l’ordinateur que vous utilisez pour flasher GrapheneOS a été compromis et que l’attaquant a remplacé GrapheneOS avec son propre OS malveillant, cela peut être détecté avec Auditor », la méthode est expliqué plus loin. Les deux méthodes listent les systèmes d’exploitations à partir desquels tu peux installer GrapheneOS.

Au premier démarrage Graphene va te demander si tu veux te connecter au Wi-Fi. Ne le fais pas, il faut tout d’abord faire une « hardware-based attestation » via Auditor. Utilise une phrase de passe conséquente crée par la méthode diceware comme mot de passe..

Auditor

L’attestation basée sur les composants informatiques est la dernière étape de l’installation. L’application Auditor incluse dans GrapheneOS utilise des fonctionnalités de sécurité des composants informatiques pour vérifier l’intégrité du micrologiciel de l’appareil et du système d’exploitation. C’est très important parce que cela t’alertera si les composants de l’appareil ont été modifié de manière malveillante, par exemple par la police après qu’elle ait saisi votre téléphone. Auditor ne vérifie pas forcément les applications que tu as installé. Auditor doit être configuré immédiatement après que GrapheneOS ait été installé, avant même de le connecter à internet. Si tu lis ce guide après avoir installé GrapheneOS, ça vaut toujours le coup de le faire dès maintenant.

Comment cela fonctionne ? Votre nouvel appareil est l’auditee, et l’auditor peut être soit une autre version d’Auditor sur le téléphone d’un ami ou le service d’attestation à distance — nous recommandons d’utiliser les deux. L’auditor et l’auditee forment un duo afin de créer une clé privée, si le système d’exploitation de l’auditee est modifié après la création de ce duo, l’auditor sera alerté durant le prochain test. Audite ton téléphone le plus régulièrement possible (tout les 2 mois au maximum) et à chaque fois qu’il a été manipulé hors de ta vue.

Immédiatement après avoir installé Graphene et avant de se connecter à Internet, fait une « local vérification ». Cela nécessite la présence d’un ami que tu vois de manière semi-régulière et qui dispose de Auditor (sur n’importe quel appareil Android). Lors de la première utilisation les informations vont s’afficher sur un fond marron, lors des vérifications suivantes, si rien n’a été modifié, les informations s’afficheront sur un fond vert foncé. Il n’est pas possible de faire cette vérification a distance même après avoir associé les deux téléphones, vous devez effectuer ces vérifications en personne.

Nous te recommandons de n’utiliser ce smartphone qu’avec le Wi-Fi (sans carte SIM). Active le mode avion. Cela permettra « de totalement désactiver l’émission et la réception de signaux radios, ce qui empêchera ton téléphone d’être joignable depuis le réseau cellulaire et empêchera ton opérateur (et n’importe qui se faisant passer pour lui) de suivre ton appareil avec les signaux radio ». Laisse tout le temps le téléphone en mode avion — sinon le téléphone va interagir avec le réseau cellulaire même si il n’y a pas de carte SIM dedans.

Tu es maintenant prêt·e à te connecter au Wi-Fi. Une fois que tu as une connexion Internet, nous te recommandons de mettre en place immédiatement une vérification à distance avec un courriel que tu vérifies régulièrement. Tu peux toujours te connecter plus tard pour regarder l’historique des attestations. Le délai de base avant alerte est de 48 heures, si tu sais que ton téléphone va être éteint pendant une grande période tu peux mettre à jour la configuration à un maximum de 2 semaines. Si ton téléphone va être éteint pour plus de deux semaines (par exemple, si tu le laisses à la maison quand tu pars en voyage), contente toi d’ignorer les mails.

Si Auditor détecte une modification, tu dois immédiatement considérer le téléphone comme non fiable. Une analyse forensique (une analyse poussée de l’intégrité d’un appareil) pourrait permettre de révéler comment le téléphone a été compromis, ce qui pourrait permettre d’éviter que cela se reproduise. Tu peux effectuer cette analyse grâce au logiciel d’Amnesty International si tu es/connais des gens à l’aise avec le bidouillage de téléphone, ou tu peux contacter des services comme Access Now’s Digital Security Helpline, même si nous te recommandons de ne pas leur envoyer d’informations personnelles.

Profils Utilisateurs

Les profils d’utilisateur est une fonctionnalité qui te permet de compartimenter ton téléphone. Chaque profil a ses propres données de profils, son propre groupe d’applications et ses propres données d’applications. Les applications ne peuvent pas voir celles installées sur les autres profiles et peuvent uniquement communiquer avec les application présentes sur le même profil. Autrement dit, les utilisateurs sont isolés les un des autres — si l’un est compromis les autres ne le sont pas forcément.

Le profil « Propriétaire » est le seul profil accessible au démarrage du téléphone. À partir de celui-ci tu peux créer des profils supplémentaires. Chaque profil est chiffré [12] avec sa propre clé de chiffrement et ne peux pas accéder aux données des autres profils, même le « Propriétaire » ne peux pas avoir accès aux autres profils sans avoir les mots de passe correspondants.

Bien que les profils soient chiffrés indépendamment les uns des autres, certaines données sont tout de même partagés entre eux. Cette perméabilité permet de n’avoir à mettre à jour ses applications que sur un seul profil, c’est pour cette raison que nous recommandons d’utiliser le Propriétaire comme seul profil d’installation (voir partie Déléguer les applications). Dans les autres informations partagées il y a tout ce qui correspond au système : connexion internet (Wi-Fi et réseau mobile), bluetooth, localisation, accès camera & micro, partage de connexion, volumes, contact (si le profil est autorisé à y avoir accès). De plus, même si l’autorisation à passer des appels/SMS n’est pas accordée, tout les profils peuvent peuvent recevoir un appel « classique ».

Utiliser au quotidien un profil qui n’est pas le « Propriétaire » apporte 2 avantages : il permet d’avoir une phrase de passe avant 1er déverrouillage (là où le téléphone est le plus sécurisé) robuste sans alourdir l’utilisation quotidienne et il réduit drastiquement le risque d’obtention de ton code via du « shoulder surfing ».

Création de profils utilisateur

Tu vas maintenant créer un 2e profil utilisateur pour les applications qui n’ont pas besoin des services Google Play (et qui correspondra donc à ton profil « Principal ») :

• Paramètres → Système → Utilisateurs, clique sur Ajouter un utilisateur. Choisis un nom, idéalement qui n’indique pas son usage (« Profil », nom d’objet, nom de personnage...), et une icône si tu le souhaites. Une fois créé le nom et l’icône de ce profil ne pourront être changé que directement depuis celui-ci. Sélectionne Passer à [NomduProfil].

• Choisit un mot de passe différent du mot de passe du profil Propriétaire.

◦ C’est le profil que tu vas régulièrement déverrouiller durant la journée. Avoir ce profil te permet donc de n’avoir à rentrer le mot de passe Propriétaire qu’au démarrage du téléphone, ce qui te permet d’en avoir un très complexe. Pour le mot de passe du profil Principal, tu peux choisir entre un faible mot de passe + un temps de verrouillage court, ou une forte phrase de passe + un temps de verrouillage plus long (voir page 9). La première option repose sur la confiance sur le taux de limitation de tentative de déverrouillage permise par la sécurité du système. La deuxième option ne repose par sur la confiance dans cette limitation de déverrouillage, puisqu’elle pourrait être contournée par une faille de sécurité, mais présente l’inconvénient que les données du profil sont vulnérables si l’appareil est laissé sans surveillance alors qu’il est déverrouillé. Tu peux aussi avoir une forte phrase de passe + un temps de verrouillage court si tu ne déverrouille pas ton téléphone régulièrement. Garde en tête que si la police saisi ton téléphone (par exemple lors d’une perquisition), il doit idéalement être éteint, et au minimum être verrouillé (ce qui démarre le compte à rebours de la fonctionnalité de redémarrage mentionnée plus tard).

• Dans le profil Principal, tu peux paramétrer le temps de verrouillage dans Paramètres → Sécurité et confidentialité → Déverrouillage de l’appareil → Roue de paramètre → Verrouiller après la mise en veille, et le temps de mise en veille dans Paramètres → Affichage → Délai de mise en veille de l’écran.

Par la suite, tu pourra créer un 3e profil pour les applications qui ont besoin des services Google Play. Quand tu appuies sur Fermer la session, la données de ce profil sont de nouveau totalement chiffrées et inaccessibles sans la phrase de passe. Un raccourci pour basculer d’un profil à un autre est situé en bas des Options Rapides (accessible en glissant 2 fois le haut de l’écran).

Tu peux aussi utiliser la fonctionnalité Espace privé pour créer à l’intérieur d’un profil une sorte de profil sécurisé à l’intérieur d’un autre profil qui contiendra tes services Google Play. Cet espace privé dispose de nombreuses fonctionnalités qui le rendent similaire à un autre profil (possibilité de l’activer ou non, phrase de passe spécifique, possibilité d’utiliser un VPN...). C’est aussi plus facile de partager des fichiers entre un profil et son Espace privé qu’entre deux profils.

Pour répéter, les profils utilisateurs et leurs utilités sont :

1) Propriétaire : Où les applications sont installées

_2) Principal : Où les applications sont utilisées

3) Google (optionnel) : Où les applications qui ont besoin des services Google Play sont installées

Tu peux évidement créer d’autres profils par la suite, selon tes besoins (exemple : une session pour les apps crackées, pour ne pas compromettre les autres profils en cas d’appli vérolée).

Si tu as GrapheneOS depuis longtemps et que tu n’utilisais qu’un seul profil jusqu’à maintenant, le transfert de profil est détaillé dans la partie Comment faire des sauvegardes.

Choix de mot de passe sur GrapheneOS en fonction des profils

Sur les Pixels sous GrapheneOS, une combinaison de dispositif reposant à la fois sur des élément matériel et des sécurités logiciels permet d’empêcher les attaques par BruteForce (tester toutes les combinaisons possibles). Ce qui permettrait d’utiliser des mots de passe particulièrement faible (par exemple un code à 6 chiffres) tout en empêchant les outils comme le kiosk de Celebrite (disponible dans de nombreux commissariats français) d’aspirer les données. Néanmoins, ces méthodes de protection pourraient être insuffisantes face à des attaques plus intrusives où l’appareil est envoyé dans des laboratoires spécialisés. De plus, l’appareil pourrait être gardé en attente de la découverte d’une faille exploitable.

Même si GrapheneOS possède de nombreuses couches de sécurité, avoir un mot de passe robuste reste un pilier de la sécurité informatique. La recommandation des développeurs reste d’avoir une phrase de passe "diceware" de 7-8 mots pour les profils sensibles (dans notre cas, tu auras au minimum le profil propriétaire) et un PIN d’au moins 6 chiffres pour les profils non-sensibles.

Depuis décembre 2024, GrapheneOS permet une couche de sécurité supplémentaire : la double authentification avec à la fois un mot de passe ET ton empreinte digitale. Lorsque cette option est active tu peux déverrouiller ton téléphone avec 2 méthodes : un déverrouillage avec un PIN/mot de passe ou un déverrouillage avec empreinte puis PIN. Ces 2 options ne sont disponible qu’après un 1er déverrouillage. Cette possibilité d’avoir une double authentification permet d’avoir, même pour ses profils peu sensibles, un long PIN/phrase de passe que tu vas rarement devoir rentrer ainsi qu’un PIN court que tu utiliseras principalement pour accéder à ton profil quotidien.

Limites du profil principal mis en profil secondaire

Utiliser un profil secondaire comme profil principal offre un gain de sécurité non négligeable puisqu’il permet de mettre en place une phrase de passe complexe à l’allumage du téléphone sans rendre l’utilisation quotidienne du téléphone fastidieuse. Cette mise en place vient tout de même avec quelques limites. Tout d’abord les paramètres Exploit protection ne sont pas modifiables sur ces profils secondaire et dépendent donc des paramétrages du profil Propriétaire (et c’est logique car ça rentrerait en contradiction avec le gain de sécurité apporté par l’utilisation de différents profils). Plus contraignant, les paramètres Wi-Fi sont uniquement accessibles sur le Propriétaire tout comme la possibilité de démarrer un partage de connexion.

En dehors des paramètres de connectivité, chaque profil redémarre à zéro et le paramétrage de ceux ci peut être long si tu as l’habitude de changer beaucoup d’options.

Comment installer des applications

L’App Store de GrapheneOS contient les applications développées par l’équipe de GrapheneOS, telle que Vanadium, Auditor, Camera et PDF Viewer. Elles sont mises à jour automatiquement.

Pour installer plus d’applications, tu peux trouver deux autres magasins d’applications directement sur l’App Store de GrapheneOS : Google Play Store et Accrescent. Le Google Play Store de l’App Store de GrapheneOS a été modifié afin de n’avoir aucun accès spécial ou privilège. Accrescent dispose seulement d’une petite sélection d’applications.

F-droid n’est pas recommandé par GrapheneOS en raison de ses nombreux retard de version et car F-droid oblige les développeurs à modifier leur application pour garantir l’absence de composés non-libre. Cette restriction a déjà introduit des failles de sécurité, notamment en conduisant à l’utilisation de versions ou de programmes obsolètes.

Aurora Store n’est pas non plus recommandé par GrapheneOS car selon eux ce store n’apporte pas d’avantage par rapport au Play Store et apporte certaines contraintes : mise à jour non automatique par défaut (mais modifiable dans les paramètres), échec d’installation régulier, pas de vérification des apk de la part de Aurora, applications parfois non fonctionnelles sans les services google. Aurora reste un magasin d’application pertinent, se passer entièrement d’application google reste un avantage non négligeable car l’utilisation du Google Play Store s’accompagne de la création d’un identifiant publicitaire personnalisé, un formidable outils de surveillance de Google qu’il est nécessaire de désactiver (détails dans la partie suivante).

Tu vas installer toutes les applications dans le profil Propriétaire, en utilisant le Google Play Store et/ou Accrescent. Tu vas ensuite désactiver ces applications dans le profil Propriétaire et les confier au profil Principal. C’est parce que tu vas uniquement les utiliser dans le profil Principal (à l’exceptiondu VPN qui aura besoin d’être installé sur chaque profils).

Applications du Google Play Sandboxé et d’Accrescent

Si tu fais le choix de ne pas utiliser le Google Play Store, Aurora Store est disponible depuis Gitlab et propose une interface similaire.

Pour installer et configurer le Google Play sandboxé :

1. Dans le profil Propriétaire, installe le Google Play en ouvrant l’App Store de GrapheneOS et en installant les services Google Play (ça installera aussi Google Services Framework et le Google Play Store).

2. Le Google Play Store a besoin d’un compte Google pour se connecter, mais tu peux créer un profil avec des fausses informations qui ne sert qu’à ça.

3. Une fois installé et connecté, désactive l’identifiant publicitaire : Paramètres → Applications → Sandboxed Google Play → Google Settings → Ads, puis sélectionne Delete advertising ID.

4. Les mises à jours automatiques sont activées par défaut dans le Google Play Store : Google Play Store Settings → Network Preferences → Auto-update apps.

5. Pour que les mises à jour automatiques fonctionnent il faut que les notifications soient activées pour le Google Play Store et les Services Google Play : Paramètres → Applications → Google Play Store / Google Play Services → Notifications. Si tu obtiens une notification du Play Store pour qu’il se mette a jour lui même, accepte.

Pour Accrescent, installe la simplement à partir de l’App Store de GrapheneOS dans le profil Propriétaire.

Tu es maintenant prêt·e à installer des applications depuis le Google Play Store et d’Accrescent. Tu peux consulter Encrypted Messaging for Anarchists pour avoir quelques idées.

Applications qui ne sont ni sur le Play Store ni sur Accrescent

La plupart des applications sont disponibles sur ces deux catalogues d’application. Pour les quelques applications qui ne le sont pas, télécharger individuellement les fichiers APK [13] n’est pas une bonne solution parce que tu devras te souvenir de les mettre à jour toi-même (il y a des exceptions, comme Signal, qui est conçu pour se mettre à jour tout seul).

Obtainium est une appli de gestion d’applications qui te permet de faire automatiquement les mises à jour depuis le site des développeurs ou depuis des plateformes tel que GitHub. Obtainium s’installe depuis leur page des sorties GitHub à partir du fichier app-arm64-v8a-release.apk de la version la plus à jour (arm64-v8a correspond à l’architecture du processeur).

Si tu as besoin d’applications qui ne sont pas disponibles sur le Play Store ou Accrescent, installe Obtainium dans le profil propriétaire (et ne le désactive pas) après avoir vérifié son authenticité avec AppVerifier (disponible sur Accrescent). AppVerifier s’intègre très bien avec Obtainium. Avant qu’Obtainium installe une APK, tu peux vérifier son authenticité automatiquement si elle fait parti des applications sélectionnées par les développeurs d’AppVerifier, ou manuellement à partir de l’empreinte publié par les développeurs de l’application que tu souhaites installer si elle est disponible.

Si tu souhaites utiliser Obtainium comme source principale d’application il faut savoir que Github restreint le nombre de demandes qui lui sont faite, ce qui provoque un message d’erreur si tu as plus que 10 applications. Ce message est facilement contournable mais nécessite un compte GitHub (quitte à en créer un exprès) :

1. Connecte toi à GitHub.

2. Va dans Settings → Developer settings → Personal access tokens → Fine-grained tokens.

3. Sélectionne Generate new token.

4. Donne un nom et une date d’expiration à ton jeton, tu peux choisir « No expiration ».

5. Descend en bas de la page et sélectionne Generate token.

6. Copie le jeton et enregistre le quelque part, le moment de sa création est le seul moment auquel tu y a accès. Colle ton jeton dans le paramètre Jeton d’accès personnel GitHub d’Obtainium.

Applications qui ont besoin des Services Google Play

Si tu souhaites utiliser des applications qui nécessitent les services Google Play, créé un profil pour ces applications. C’est aussi une bonne manière d’isoler toute appli que tu utilises qui n’est pas open-source [14] ou qui n’a pas une bonne réputation. tu dois installer et configurer le Sandboxed Google Play dans ce profil « Google ». Il existe une liste des applications bancaires compatibles disponibles sur le forum GrapheneOS ainsi qu’une liste mise-à-jour.

Beaucoup d’applis de banque ont besoin du Sandboxed Google Play. Cependant, les banques sont dans l’obligation de pouvoir être accédées sans smartphone mais ça peut nécessiter des démarches plus ou moins lourdes selon ta banque pour les paiements en ligne.

Applications qui sont basées sur un site web

Beaucoup d’applications existantes permettent principalement d’accéder à des sites disponibles depuis n’importe quel navigateur (réseaux sociaux, transport...). Bien que ces applications peuvent apporter quelques fonctionnalités, elle viennent généralement avec leurs lots de traqueurs.

Puisque la version web de ces applications est généralement largement suffisante, il est possible d’installer une copie de ces sites depuis vanadium en tant qu’application web progressive (PWA).

Pour ça il suffit de se rendre sur le site internet cible, d’ouvrir les paramètres de vanadium et de sélectionner « ajouter à l’écran d’accueil ».

Ce raccourcis ouvrira désormais le site web dans vanadium en tant qu’application indépendante et en plein écran. Seul vrai inconvénient : il n’est pas possible d’ajouter cette application au menu défilant de base d’Android.

Déléguer les applications

Comme expliqué plus haut, installer les applications dans des profils secondaires depuis le profil Propriétaire permet une mise a jour simultanée entre les profils. Si une même applicati­on est installée manuellement sur 2 profils différents, elle se seront pas considérées comme identique et devront être mises à jour indépendamment dans ces profils.

Pour déléguer une application :

• Dans le profil Propriétaire, désactive toutes les applications qui n’ont pas besoin d’être active pour faire une mise a jour (à l’exception de ton VPN) : Paramètres → Applications → [Exemple] → Désactiver

• Pour installer n’importe quelle application dans un autre profil : Paramètres → Système → Utilisateurs → [NomduProfil] → Installer les applis disponibles, puis sélectionne l’application.

VoIP

Un smartphone qui utilise uniquement le Wi-Fi n’a pas besoin d’un abonnement. Comme expliqué dans Tue le flic dans ta poche, l’administration a souvent besoin d’un numéro de téléphone qui peut être appelé depuis un téléphone normal (sans chiffrement). Pour cela tu peux utiliser la VoIP.

La VoIP (pour Voice over Internet Protocol — Voix sur IP) est une technologie qui fait passer tes appels via Internet (comme le fait Signal) au lieu d’utiliser la transmission standard par antenne-relais. Contrairement à Signal, la VoIP te permet de recevoir des appels de n’importe qui, et pas seulement des utilisateurices ayant la même application.

L’avantage d’utiliser la VoIP pour les appels via un forfait de données est que tu peux créer différents numéros pour différentes activités (un pour les factures, un pour créer un compte Signal, etc.) et que tu n’as jamais besoin de désactiver le mode Avion.

Les services de VoIP sont fournis par des entreprises s’adressant à d’autres entreprises, aucune ne semble donc recommandable sur des bases de respect de l’anonymat (et les rares options qui le sont, sont restreintes aux États-Unis). Les applications de VoIP sont disponibles depuis le Play Store.

Tous les opérateurs proposent désormais le VoWiFi, qui permet de passer des appels et d’envoyer et recevoir des SMS avec une carte SIM physique ou une eSIM. Si tu as choisi d’avoir une SIM dans ton téléphone, nous déconseillons fortement d’activer cette option dans les paramètres car le système VoWiFi passe par un tunnel IPSec qui contourne les VPN et donne donc ton adresse IP réelle à ton opérateur.

Bien que ce soit souvent plus cher qu’un numéro VoIP, un téléphone fixe dédié fonctionne bien aussi pour passer et recevoir des appels "administratifs" depuis chez toi, au prix de la géolocalisation.

Forcer tout le trafic internet à passer par un VPN

C’est une bonne chose d’obliger GrapheneOS à faire passer toutes les connections au réseau internet au travers d’un VPN — ça permet de faire reposer ta confiance dans ton VPN au lieu de ton opérateur en qui tu ne peut pas avoir confiance. Comme le Security Lab d’Amnesty International le dit :

« L’utilisation d’un fournisseur VPN réputé peut vous offrir une meilleure confidentialité face à la surveillance de votre FAI ou du gouvernement et empêcher les attaques par injection réseau provenant de ces entités. Un VPN rendra également les attaques par corrélation de trafic [15], en particulier celles qui ciblent les applications de messagerie, plus difficiles à réaliser et moins efficaces. »

Il y a 2 façon de faire tourner un VPN : depuis ton téléphone ou depuis ton périphérique réseau (soit un routeur ou un pare-feu matériel). Quand tu utilises ton téléphone depuis chez toi, nous recommandons cette dernière option car certaines fonctionnalités d’Android (comme le VoWiFi) contourne malgré tout les VPN installé sur smartphone.

Ça n’est pas nécessaire de « doubler » un VPN — si ça tourne sur ton périphérique réseau, tu n’as pas besoin de la faire tourner sur ton téléphone, et vice-versa. Ça veut dire qu’un téléphone qui fait tourner un VPN devrait être désactivé avant de se connecté à un Wi-Fi avec un « VPN Kill Switch [16] ».

Si jamais tu utilises ton smartphone en dehors de chez toi, nous te recommandons de configurer GrapheneOS pour qu’il force tout le trafic internet à passer par un VPN — installe l’application du VPN pour chaque profil utilisateur. Toutes les connections standard de GrapheneOS passeront par le VPN (à l’exception des connectivity check, qui peut être désactivé à partir de Propriétaire en allant dans Paramètres → Réseau et Internet → Internet connectivity check et sélectionne Off). Il faut noter que les options VPN Permanent et Bloquer les connexions sans VPN sont activées par défaut sur GrapheneOS. Garde en tête qu’il faut désactiver ton appli VPN avant de te connecter à ton Wi-Fi « VPN Kill Switch ».

Si tu peux te permettre de payer pour un VPN, nous te recommandons Mullvad et IVPN. Sinon tu peux utiliser RiseupVPN, bien qu’il ait beaucoup moins d’utilisateurice au milieu desquels se fondre et qu’il ne répond pas à plusieurs critères important de sécurité pour un fournisseur de VPN, tel que la publication des audits de sécurité de son code et de son infrastructure. Un abonnement VPN devrait être acheté anonymement — des bons d’achat sont disponibles pour Mullvad et IVPN pour avoir un abonnement anonyme sans utiliser Monero (une cryptomonnaie anonyme).

Tor

Pour te connecter à Tor sous GrapheneOS, 2 manières de faire différentes existent. Tu peut soit utiliser la version Android de Tor browser. Soit passer par un VPN basé sur le réseau TOR.

Côté VPN, 2 applications permettent de faire passer le trafic de n’importe quelle application à travers le réseau Tor : Orbot et Tor VPN. Orbot est développé par le gardian project et Tor VPN par l’équipe du torproject. Nous recommandons l’installation de Tor VPN, car en plus de réduire le nombre d’intermédiaire en qui avoir confiance, le débit de celui-ci nous semble bien meilleur.

Si l’option Bloquer les connexions sans VPN est activée avec ton VPN, Tor Browser ne sera pas capable d’accéder à internet car Orbot et Tor VPN sont configurés pour l’ignorer par défaut. Si tu souhaites utiliser Tor Browser pour garantir ton anonymat, configure Orbot pour qu’il ne fonctionne que pour certaines applications, ou utilise un profil dédié pour utiliser Tor Browser.

Dans son utilisation quotidienne, il peut arriver que tu souhaites désactiver le VPN Tor pour une application particulière. Si tu fais ce changement pour une utilisation limité dans le temps tu n’auras pas d’avertissement pour te rappeler de réactiver ton VPN, ce qui peut provoquer des erreurs d’utilisation involontaire et participer à un faux sentiment de sécurité.

Habitudes et Réglages recommandés

Éteins ton téléphone pendant la nuit et lorsque tu pars de chez toi. Le chiffrement complet du disque est plus robuste lorsque l’appareil est éteint. En plus de ça, si le système d’exploitation est compromis par un malware un redémarrage peut le supprimer de ton système, c’est donc une bonne pratique d’éteindre ton téléphone tout les jours.

Dans le profil Propriétaire

• Paramètres → Sécurité et confidentialité → Exploit protection → Auto reboot : 18 heures ou moins (au hasard, un contrôle d’identité dure 4h)

Le redémarrage automatique, si aucun profil n’a été déverrouillé pendant plusieurs heures, va mettre ton téléphone complètement au repos. Il redémarrera automatiquement pendant que tu dors si tu oublies de l’éteindre. Si la police réussi à mettre la main sur ton téléphone allumé alors qu’il n’y a que le verrouillage d’écran, ce paramètre permettra de revenir à un chiffrement plus puissant une fois que le délai se sera écoulé. Et si jamais tu as des impératifs de réveil ton alarme va bel et bien se déclenchée (une sonnerie personnalisée sera remplacée par une par défaut).

• Paramètres → Sécurité et confidentialité → Exploit protection → USB-C port : Charging-only ou Off

• Paramètres → Système → Utilisateurs → [NomduProfil] → App installs and updates : Disabled

Une fois que tu as toutes les applications dont tu as besoin, désactive l’installation d’appli sur ce profil — les applis déléguées dans un profil secondaire depuis le profil Propriétaire (à partir de l’option Installer les applis disponibles, comme décrit plus haut) continueront d’être mise à jour. Si tu souhaites en installer de nouvelles, réactive cette option le temps de les installer.

• Paramètres → Système → Utilisateurs : activer Send notifications to current user

C’est assez pratique de pouvoir recevoir les notifications depuis n’importe quel profil.

• Paramètres → Sécurité et confidentialité → Déverrouillage de l’appareil → Duress password : Met en place un mot de passe duress qui peut être utilisé pour détruire les données du téléphone.

• Paramètres → Système → Mise à jour du système → Receive security preview releases : Permet de recevoir en avance des patchs de sécurité dont le code source est soumis à embargo (et n’est donc pas encore libre).

• Paramètres → Sécurité et confidentialité → Exploit protection → Hardened memory allocator : Vérifie qu’il est bien activé pour toutes les applications.

• Paramètres → Sécurité et confidentialité → Exploit protection → Memory Tagging : Enabled by default : Une fonctionnalité très puissante introduite à partir du Pixel 8 qui empêche ou complique fortement les attaques les plus courantes.

• Paramètres → Sécurité et confidentialité → Exploit protection → Native code debugging : Block for third-party apps by default

• Paramètres → Sécurité et confidentialité → Exploit protection → Webview JIT : Disable for third-party app by default

• Paramètres → Sécurité et confidentialité → Exploit protection → Dynamic code loading (via memory or via storage) : Restricted by default

• Paramètres → Sécurité et confidentialité → Exploit protection → Secure app spawning : Enabled

Dans tout les profils

• Dans le menu de raccourcis, laisse les indicateurs pour le Bluetooth, la localisation, l’accès à l’appareil photo et le microphone désactivé quand tu n’en as pas besoin pour un usage spécifique. Les applications ne peuvent pas utiliser des fonctionnalités désactivées (même si elle en ont l’autorisation) jusqu’à ce qu’elles soient réactivées. Aussi tu peux ajouter un Paramètres → Sécurité et confidentialité → Exploit protection → Turn off Bluetooth automatically : 2 minutes

• Les MMS peuvent avoir des failles de sécurité pouvant être exploités par des acteurs malveillants. Il est possible de désactiver leur récupération automatique dans l’application SMS/MMS (celle par défaut), désactive Paramètres → Paramètres avancés → Récupération automatique

• Si, pour déverrouiller un profil, tu utilises un code a chiffre tu peux rendre leur position aléatoire pour réduire les risques de déduction lié à la salissure de l’écran ou par du shoulder surfing. Paramètres → Sécurité et confidentialité → Déverrouillage de l’appareil Déverrouillage de l’écran → Scramble PIN input layout

• Beaucoup d’applications permettent de « partager » un fichier pour l’envoie de media. Par exemple, si tu envois une image sur Signal, ne donne pas accès à Signal aux « photos et vidéos » car elle aura accès à toutes tes images. À la place, dans l’application « Fichiers », fait un appuie-long sur l’image et partage-la avec Signal (et idéalement avec l’application Scramble Exif avant Signal pour en enlever les métadonnées).

• Quand une application demande la permission du stockage, sélectionne Storage Scopes. Ça va faire croire à l’application qu’elle a la permission à ton espace de stockage comme demandé, alors que ce n’est pas le cas. C’est également valable avec le Contact Scopes.

Comment faire des sauvegardes

N’utilise pas des sauvegardes en ligne. Tu ne peut pas faire confiance aux options proposés par les entreprises et c’est la manière la plus simple pour la police d’accéder à tes données. Si tu dois faire une sauvegarde de ton téléphone, fais le sur un ordinateur chiffré.

GrapheneOS permet actuellement d’utiliser Seedvault comme solution de sauvegarde, disponible en allant dans Paramètres → Système → Sauvegarde, mais ce n’est pas toujours fiable (SMS manquant ou en désordre, paramètres d’appli pas sauvegardés...). Comme décrit dans leur propre documentation, la connexion à un ordinateur nécessite de faire confiance à un ordinateur qui est très probablement moins sécurisé que ton smartphone sous GrapheneOS, c’est donc mieux d’éviter de l’utiliser pour ce transfert. À la place, tu peux manuellement sauvegarder les fichiers en les copiant sur une clé USB-C en utilisant l’application de fichiers, ou te les envoyer en utilisant une messagerie chiffrée.

Le Seedvault est aussi un bon moyen pour copier un profil vers un autre sur un même téléphone, ce qui peut servir pour transférer un profil de longue date qui était utilisé par défaut sur le Propriétaire vers un nouveau profil Principal ou pour importer les paramètres d’un profil vers un nouveau.

Pour y parvenir il suffit de suivre les étapes suivantes :

1. Fait une sauvegarde en allant dans Paramètres → Système → Sauvegarde, ce qui va créer un dossier .SeedVaultAndroidBackup dans ton stockage interne. Note les 12 mots qui ont été générés.

2. Ouvre l’application Fichiers, ouvre le menu en haut à gauche (3 traits) et sélectionne Pixel

3. Ouvre le menu de droite (3 points) et sélectionne Afficher les fichiers masqués

4. tu vas voir apparaître le dossier .SeedVaultAndroidBackup, fait un appuie long pour le sélectionner → menu de droite → Compresser. Une archive .SeedVaultAndroidBackup.zip devrait apparaître.

5. Ouvre l’application Inter Profile Sharing (disponible sur le store Accrescent), sélectionne « Partager des fichiers » puis sélectionne l’archive que tu viens de créer.

6. Assure toi que le profil vers lequel tu veux faire le transfert a Inter Profile Sharing d’installé puis passe à ce nouveau profil.

7. Lance Inter Profile Sharing, une notification devrait s’afficher avec le nom de l’archive que tu viens de partager. Télécharge là.

8. Ouvre l’application Fichiers, va dans Téléchargement → .SeedVaultAndroidBackup.zip → .SeedVaultAndroidBackup → Sélectionne tout les dossiers avec un appuie long → Menu de droite → Extraire sur.. → Menu de gauche → Pixel → .SeedVaultAndroidBackup (si il n’est pas visible, affiche les fichiers masqués) → Extraire.

9. Paramètres → Système → Sauvegarde, puis importe a partir du téléphone à l’aide des 12 mots noté à la 1ere étape.

Gestion des mots de passe

Pour ton gestionnaire de mot de passe, KeePassDX est une bonne option. Cependant, la plupart des identifiants nécessaire pour les applications peuvent être stockées sur un ordinateur avec KeePassXC parce qu’ils n’ont pas besoin d’être entrés régulièrement. La mise en place décrite dans ce guide requiert deux mots de passe :

1. Celui du profil Propriétaire (mot de passe de démarrage)

2. Celui du profil Principal

3. (Optionnel) Des applications comme Cwtch et Molly ont leur propre mot de passe.

Pour des conseil sur la qualité de tes mots de passe qui ne concernent pas le verrouillage de tes profils, consulte l’article Tails Best Practices.

Téléphones sous Linux

Pourquoi recommander un Pixel plutôt qu’un téléphone Linux ? Les téléphones Linux (comme le PinePhone Pro) sont beaucoup plus faciles à pirater que GrapheneOS parce qu’ils manquent de fonctionnalités de sécurités moderne comme le « full system MAC policies » [17], la vérification du boot, un sandboxing solide des applications, et des parades contre les failles modernes. Le fonctionnement matérielle manque aussi de mesures de sécurité modernes comme le chiffrement basé sur des composants matériels (à travers un système d’élément sécurisé et de système d’exécution de confiance) et à une intégration questionnable de composants tels que le modem.

Pour conclure

Avec la mise en place décrite dans ce guide, si un flic commence par ton nom, il ne pourra pas simplement le chercher dans la base de données d’un opérateur pour obtenir ton numéro de téléphone. Si tu utilises ton téléphone uniquement avec le Wi-Fi et que tu le laisses toujours chez toi, il ne pourra pas être utilisé pour déterminer ton profil et ton historique de déplacement. Si tu utilises un numéro de téléphone VoIP auquel tu accèdes à travers un VPN, même si ce numéro est connu, cela ne peut pas être utilisé pour te localiser. Toutes les communications avec des camarades utilisent un chiffrement de bout-en-bout ce qui ne facilite pas la cartographie de tes fréquentations et du milieu militant. Même si tu es suffisamment malchanceux pour être ciblé par une enquête, le système d’exploitation renforcé rend difficile la compromission par un logiciel espion, et une telle compromission devrait être détectable en utilisant Auditor.

En stockant ton téléphone rendant évident toute manipulation lorsqu’il n’est pas utilisé, tu seras capable de savoir si un accès physique a été fait. Pour plus d’infos consulte le guide Make Your Electronics Tamper-Evident [18].

Le forum de GrapheneOS est généralement très utile pour toutes les questions restantes que tu peux avoir, bien que les réponses soient souvent très techniques et en anglais elles ont le mérite d’être précises et rapide.

Pour des informations sur les « téléphones jetables », consulte le projet No Trace.

Nous avons essayés de rendre ce guide accessible, complet et à jour. Si jamais tu rencontres des problèmes, que tu as des questions, des remarques ou des informations, n’hésites pas à nous contacter. Nous essayerons de te fournir des ressources pour t’aider, de répondre à tes interrogations, de prendre en compte tes remarques et de rajouter des informations dans ce guide.