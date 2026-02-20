Parution du 1er exemplaire de Capitaule : Pour faire capituler ce monde de prisons

Paru sur iaata.info.

Nouvelle gazette contre la taule sur Toulouse et alentours !

La taule est souvent perçue comme un monde à part, terrifiant, silencieux. Pourtant, les personnes qui y sont enfermées continuent de (sur)vivre et ont, comme nous toutes et tous, des choses à exprimer. Si nous avons très peu d’échos sur ce qu’il se passe dans les prisons, c’est que toute forme d’expression est immédiatement censurée par l’administration pénitentiaire. L’Etat, bien relayé par les médias, ne veut pas qu’on écoute les personnes enfermées ou qu’on critique le rôle social et économique de la taule.

C’est pourquoi nous avons choisi, en tant que personnes qui luttons dans une perspective anti-carcérale et contre le système punitif, de proposer un journal contre toutes les prisons et lieux d’enfermements. Que ça soit la maison d’arrêt de Seysses, les centres de détentions de Muret et Saint Sulpice, l’établissement pour mineurs de Lavaur, les Hôpitaux psy, le centre de rétention administrative (CRA) de Cornebarrieu, mais aussi la surveillance toujours plus forte à l’extérieur.

L’objectif de cette gazette est multiple : faire du lien avec l’intérieur des taules et toute personne se sentant concernée ; faire circuler les infos spécifiques des prisons de Toulouse et environs ; montrer une réalité bien différente de celle portée par les médias et les politiques sur la taule...

Parce que la prison n’a jamais servi à autre chose qu’à torturer et punir. Parce qu’elle constitue un des rouages du capitalisme et frappe principalement les plus pauvres et les personnes racisées. Parce que les politiques et discours sécuritaires banalisent la violence institutionnelle et étatique, que nous sommes toujours plus contrôlés, surveillés, sanctionnés, et pour bien d’autres raisons encore, il nous semble nécessaire et urgent de faire vivre des idées anticarcérales.

Pour nous contacter :

Par courrier :

Bruits de tôles

40 rue alfred duméril 31400 TOULOUSE

Par mail :

capitaule@disroot.org

Le n°0 est enfin sorti !

https://iaata.info/IMG/pdf/capitaule_no0_compressed.pdf

https://iaata.info/IMG/pdf/carte_capitaule_no0.pdf