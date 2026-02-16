Daniela Klette a été arrêtée en Allemagne en 2024, après 30 ans de cavale et est accusée d’avoir fait partie de la RAF, groupe de lutte armé allemand dans les années 80. Dans ses conditions d’emprisonnement comme dans la criminalisation de ses soutiens, on voit une volonté de l’état allemand de détruire une histoire de lutte et de marquer une rupture entre les nouvelles générations de militant.es et celles qui les ont précédés. Il y a quelques mois on partageait la traduction et la mise en page de textes pour exprimer notre soutien à Daniela et diffuser son histoire, montrer la répression que mène l’état allemand et recréer du lien entre différentes générations et différents pays. Depuis, les textes et les démonstrations en soutien se multiplient, on s’est donc dit qu’il était temps de publier une version remaniée et amplifiée de la brochure d’il y a quelques mois.

