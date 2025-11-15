Genocide powered by Google Comment Israël organise le premier génocide alimenté par l’IA à grande échelle, et ce grâce à la technologie offerte par Google.

"Cette brochure décrit comment Google et d’autres entreprises de la big tech se sont mises au service de l’armée israélienne et tirent profit du génocide contre le peuple palestinien. À travers des contrats commerciaux comme le projet Nimbus, nous verrons comment ces entreprises utilisent le génocide comme terrain d ’expérimentation pour leur nouvelles technologies. C’est notamment l’utilisation de plusieurs programmes d’intelligence artificielle qui servent d’armes de guerre contre les palestinien.ne.s. De plus, les GAFAM offrent une plateforme à la propagande d’Israël et diffusent dans le monde entier les encouragements à coloniser la Palestine.

Nous évoquerons la mobilisation de travailleur.euses de la tech qui ont protesté contre ces projets sous le hashtag #Notechforapartheid puis #Notechforgenocide.

Nous résumerons le rapport Albanese qui établit la complicité directe de 48 entreprises

de différents secteurs, et qui ne laisse aucun doute sur les liens entre un système économique capitaliste et son implication dans l’apartheid et le génocide.

Nous terminerons par donner quelques pistes et ressources pour s’informer sur ces sujets et pour boycotter les GAFAM."