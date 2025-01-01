BROCHURES
Agathelunaire (première parution : 1er novembre 2025)
Mis en ligne le 1er décembre 2025
Critiques de l’âgisme et de l’éducation
Mes coloriages enfantistes
Carnet de coloriage de dessins avec slogans enfantistes, un outils pour lutter contre toutes les formes de violences faites aux enfants et aux adolescent·es.
A diffuser largement !
- lire le texte sur le site
- télécharger la brochure mise en page : Mes coloriages enfantistes - format cahier. - PDF (2.6 Mio) - 8 planches A4 à imprimer en recto-verso.
- télécharger la brochure mise en page : Mes coloriages enfantistes - format page par page - PDF (2.6 Mio) - 16 pages A5 à lire sur écran ou à imprimer en format livret.
- version papier diffusée par Infokiosque fantôme (partout)