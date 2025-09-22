BROCHURES
Acabiol et Topisrab (première parution : 22 septembre 2025)
Mis en ligne le 25 décembre 2025
Corps, soin, santé mentale
À plus la gale
Scabei, c’est finiii
« La gale, on la connaît bien pour l’avoir pas mal fréquentée. On la connaît un peu trop même. On a constaté que beaucoup de personnes dans notre entourage l’avaient déjà chopée, que ça se répand très vite et qu’on se retrouve souvent en errance médicale à enchaîner les échecs de traitements sans réussir à se débarrasser de la bestiole. Du coup on a voulu écrire une brochure sur le sujet qui résume ce qu’on a appris de cette charmante saloperie. »
Sommaire
- Introduction
- Présentation de la gale
- Historique
- Le sarcopte de la gale
- Symptôme & (auto)diagnostic
- Diagnostic
- Transmission
- Traitement
- Traitement de la personne
- Traitement de l’environnement
- Protocole
- En amont du traitement
- Le jour du traitement
- Le traitement de toi
- Comment désinfecter l’environnement ?
- Exemples de protocoles
- Après le traitement
- Échec de traitement
- Pourquoi ça peut avoir échoué ?
- Qu’est-ce qu’il est inutile de faire ?
- Qu’est-ce qu’il est utile de faire ?
- Remerciements
- Fiche-conseils
- lire le texte sur le site
- télécharger la brochure mise en page : À plus la gale (page par page) - PDF (5.5 Mio) - 36 pages A5
- télécharger la brochure mise en page : À plus la gale (cahier) - PDF (6.6 Mio) - Brochure de 36 pages A5
- version papier diffusée par Infokiosque fantôme (partout)