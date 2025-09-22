« La gale, on la connaît bien pour l’avoir pas mal fréquentée. On la connaît un peu trop même. On a constaté que beaucoup de personnes dans notre entourage l’avaient déjà chopée, que ça se répand très vite et qu’on se retrouve souvent en errance médicale à enchaîner les échecs de traitements sans réussir à se débarrasser de la bestiole. Du coup on a voulu écrire une brochure sur le sujet qui résume ce qu’on a appris de cette charmante saloperie. »

Sommaire

- Introduction

- Présentation de la gale

- Historique

- Le sarcopte de la gale

- Symptôme & (auto)diagnostic

- Diagnostic

- Transmission

- Traitement

- Traitement de la personne

- Traitement de l’environnement

- Protocole

- En amont du traitement

- Le jour du traitement

- Le traitement de toi

- Comment désinfecter l’environnement ?

- Exemples de protocoles

- Après le traitement

- Échec de traitement

- Pourquoi ça peut avoir échoué ?

- Qu’est-ce qu’il est inutile de faire ?

- Qu’est-ce qu’il est utile de faire ?

- Remerciements

- Fiche-conseils