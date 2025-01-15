"Nous sommes un groupe de personnes qui se sont rencontrées dans le cadre

de l’assemblée contre les centres de rétention d’Ile-de-France. Nous

nous organisons au sein de cet espace pour soutenir les luttes des

personnes enfermées dans les CRA. En octobre 2024, nous avons commencé à

nous réunir en non mixité, c’est-à-dire entre personnes sexisées qui

participent à l’assemblée, dans l’objectif d’écrire ce texte ensemble.

Nous avions commencé à écrire dans le contexte du viol et du meurtre

d’une jeune femme en septembre 2024 dans le bois de Boulogne. Les

réactions médiatiques et politiques qui s’en étaient suivies

illustraient parfaitement la tendance des dernières années : faire des

étrangers les principaux coupables des violences sexistes et sexuelles

(VSS), et se servir de cette récupération raciste pour faire passer des

lois qui les contrôlent, les enferment et les expulsent toujours plus."