anticra (première parution : 15 janvier 2025)
Mis en ligne le 7 janvier 2026
Violences sexistes et sexuelles et fascisation
Il se passe quoi, quand l’État s’approprie les luttes féministes pour servir son agenda raciste ?
"Nous sommes un groupe de personnes qui se sont rencontrées dans le cadre
de l’assemblée contre les centres de rétention d’Ile-de-France. Nous
nous organisons au sein de cet espace pour soutenir les luttes des
personnes enfermées dans les CRA. En octobre 2024, nous avons commencé à
nous réunir en non mixité, c’est-à-dire entre personnes sexisées qui
participent à l’assemblée, dans l’objectif d’écrire ce texte ensemble.
Nous avions commencé à écrire dans le contexte du viol et du meurtre
d’une jeune femme en septembre 2024 dans le bois de Boulogne. Les
réactions médiatiques et politiques qui s’en étaient suivies
illustraient parfaitement la tendance des dernières années : faire des
étrangers les principaux coupables des violences sexistes et sexuelles
(VSS), et se servir de cette récupération raciste pour faire passer des
lois qui les contrôlent, les enferment et les expulsent toujours plus."
