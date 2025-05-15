BROCHURES
Les hippocampes (première parution : 15 mai 2025)
15 mai 2025
Pour qu’on n’ait plus à porter nos enfants la peur au ventre
Les hippocampes
"On est loin d’être les premier.x.s à choisir ET la transition ET la parentalité, mais chacunx, dans son petit monde, est le premier. Être trans et enceint, c’est une expérience à la fois socialement invisible, et hypervisible dans les médias sensationnalistes. Alors on a envie de faire connaître les difficultés spécifiques d’une grossesse quand on est trans. Ce texte est basé sur quatre témoignages et nos revendications ; nous sommes quatre personnes trans qui avons porté nos bébés entre 2023 et 2025."
- lire le texte sur le site
- télécharger la brochure mise en page : Pour qu’on n’ait plus à porter nos enfants la peur au ventre - version cahier - PDF (1.4 Mio) - 8 planches A4 à imprimer en recto-verso.
- télécharger la brochure mise en page : Pour qu’on n’ait plus à porter nos enfants la peur au ventre - version page par page - PDF (2.2 Mio) - 16 pages A5 à lire sur écran ou à imprimer en format livret.
- version papier diffusée par Infokiosque fantôme (partout)