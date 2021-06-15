BROCHURES
Em Cohen (première parution : 15 juin 2021)
Mis en ligne le 2 novembre 2025
Thèmes :
Anticolonialisme(s)
(31 brochures)
Antiracisme (40 brochures)
La peur juive dans l’irréalité sioniste
et comment la dépasser
"L’irréalité sioniste marque un échec monumental de la communauté juive, et il est nécessaire de dissocier le judaïsme du sionisme pour commencer à réparer ce préjudice. Les Juif·ves antisionistes doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour exposer l’irréalité sioniste."
- lire le texte sur le site
- télécharger la brochure mise en page : La peur juive dans l’irréalité sioniste - version cahier - PDF (1.2 Mio) - 8 planches A4 à imprimer en recto-verso bord court.
- télécharger la brochure mise en page : La peur juive dans l’irréalité sioniste - version page par page - PDF (1.3 Mio) - 16 pages A5 à lire sur écran ou à imprimer en format livret.
- version papier diffusée par Infokiosque fantôme (partout)