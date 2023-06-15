Disjoncté.es

[...] "Il y a quelque temps, une idée a germé : l’envie de créer un espace d’expression à nous parce que peu d’espaces permettent de raconter, de déposer ce qu’il nous est arrivé, de raconter les impacts sur la vie de tous les jours, sur les relations, etc. Et de créer un outil permettant aussi de raconter ce qui est vécu sans devoir toujours et encore expliquer, raconter, se faire violence lorsque l’on n’en a pas la force, ou que c’est encore trop vif. Et pourquoi pas, que les personnes dites alliées prennent position sincèrement, en étant informées et de manière active (il y a plein de genoux à péter et nous, on est fatiguées et souvent paralysées).

Nous avons choisi de parler des mécanismes de survie face aux évènements traumatiques et de leurs conséquences. Un sacré truc qu’il nous a été essentiel de comprendre pour pouvoir avancer.

Avec cet écrit, nous vous faisons part de ce que l’on a compris, de ce que ça veut dire au quotidien de devoir gérer le sentiment de culpabilité, les émotions débordantes et lutter pour se sentir légitime ! "