Depuis la ré-élection de Donald Trump au pouvoir des États-Unis, ce qui s’y passe vient clarifier la brutalisation des rapports sociaux capitalistes. Entre rafles racistes massives et guerres pour contrôler les infrastructures énergétiques et minerais indispensables au développement capitaliste, cette brutalisation est une manière de poursuivre inexorablement ce développement malgré son état de crise permanent. La principale décision de cette prise de mandat est la mise à disposition de 500 milliards d’euros pour l’« intelligence artificielle ». Quelques semaines plus tard, le président français Emmanuel Macron annonce 105 milliards pour les mêmes effets à l’occasion du sommet de l’IA à Paris. Et en avril dernier, un budget de 200 milliards a été annoncé par la Commission Européenne pour y développer l’IA. Les bourgeoisies et leurs managers semblent mettre toutes leurs promesses dans ces technologies pour mieux nous gouverner, nous mettre au travail et se faire la guerre par l’intermédiaire de nos corps, à condition que les populations les acceptent.

Cette brochure synthétise de nombreuses lectures (de la presse industrielle notamment) sur le sujet, en resituant cette stratégie dans la militarisation actuelle, en essayant de saisir certains enjeux de l’industrialisation de l’IA dans notre quotidien, et en désignant les infrastructures sensibles de ce projet (data-centers, usines à IA, supercalculateurs), en espérant nourrir des désirs d’y mettre un coup d’arrêt.