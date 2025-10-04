MicroFissures dresse un état des lieux sur le nucléaire en Belgique. Actuellement la Belgique compte deux centrales nucléaires, quelques missiles états-uniens, et elle projette d’enfouir des déchets radioactifs pour 500 000 ans. Elle abroge la loi de sortie du nucléaire tout en investissant dans des projets de recherches.... On est un petit groupe d’antinuke, non-spécialistes, qui pensons qu’à l’heure de Trump et de la montée du fascisme en Europe et dans le monde, il serait temps de faire savoir ce qu’il se passe ici !

Comprendre l’histoire de la nucléarisation belge, ses acteur.ices principaux.les ainsi que son lien avec l’histoire coloniale et l’extractivisme impérialiste est aujourd’hui essentiel !