À l’assaut du militarisme ! Des brèves du désordre contre la guerre et la répression (2014-2025)

Des brèves du désordre contre la guerre et la répression (2014-2025), précédées de Carnet de route, à propos d’antimilitarisme, d’anarchie et de perspectives insurrectionnelles autonomes.

« Anarchistes, nous nous battons contre tout pouvoir, qu’il soit sanguinaire ou tolérant, démocratique ou dictatorial, et nous ne pouvons donc jamais rallier aucun camp d’un pouvoir contre un autre. »