anonymes , Avis de Tempêtes (première parution : 18 mars 2025)
Mis en ligne le 28 août 2025
Antimilitarisme
À l’assaut du militarisme !
Des brèves du désordre contre la guerre et la répression (2014-2025)
Des brèves du désordre contre la guerre et la répression (2014-2025), précédées de Carnet de route, à propos d’antimilitarisme, d’anarchie et de perspectives insurrectionnelles autonomes.
« Anarchistes, nous nous battons contre tout pouvoir, qu’il soit sanguinaire ou tolérant, démocratique ou dictatorial, et nous ne pouvons donc jamais rallier aucun camp d’un pouvoir contre un autre. »
- lire le texte sur le site
- télécharger la brochure mise en page : À l’assaut du militarisme (page par page) - PDF (5.6 Mio) - 36 pages A4
- télécharger la brochure mise en page : À l’assaut du militarisme (cahier) - PDF (3.5 Mio) - Brochure de 36 pages A5
- version papier diffusée par Infokiosque fantôme (partout)