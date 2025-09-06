BROCHURES

Collectif , Errico Malatesta , Groupe anarchiste international de Londres , Maurice Laisant , Pierre Chardon (première parution : 30 septembre 1964)

Mis en ligne le 6 septembre 2025

Thèmes : Antimilitarisme (21 brochures)

Les anarchistes contre la guerre (1914-1918)

Cinq textes anarchistes écrits pendant la Première Guerre Mondiale, et l’analyse de cette période écrite cinquante ans plus tard par Maurice Laisant.

Sommaire :
- Introduction : 1914-2022, à propos de ces textes...
- Les anarchistes et l’Internationale durant la guerre de 1914 (Maurice Laisant, 1964)
- Les anarchistes et la guerre. Deux attitudes (Pierre Chardon, octobre 1915)
- L’Internationale anarchiste et la guerre (Groupe anarchiste de Londres, février 1915)
- Le Manifeste des seize (Collectif, février 1916)
- Déclaration anarchiste de Londres (Groupe anarchiste de Londres, avril 1916)
- Anarchistes... de gouvernement (Errico Malatesta, avril 1916)