Les anarchistes contre la guerre (1914-1918)

Cinq textes anarchistes écrits pendant la Première Guerre Mondiale, et l’analyse de cette période écrite cinquante ans plus tard par Maurice Laisant.

Sommaire :

- Introduction : 1914-2022, à propos de ces textes...

- Les anarchistes et l’Internationale durant la guerre de 1914 (Maurice Laisant, 1964)

- Les anarchistes et la guerre. Deux attitudes (Pierre Chardon, octobre 1915)

- L’Internationale anarchiste et la guerre (Groupe anarchiste de Londres, février 1915)

- Le Manifeste des seize (Collectif, février 1916)

- Déclaration anarchiste de Londres (Groupe anarchiste de Londres, avril 1916)

- Anarchistes... de gouvernement (Errico Malatesta, avril 1916)