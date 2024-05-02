BROCHURES
BQÀM-E (première parution : 2 mai 2024)
Mis en ligne le 15 décembre 2025
Auto-organisation, expérimentations collectives
Féminisme, (questions de) genre
La mixité choisie sans hommes cis à l’atelier vélo
"Dans notre atelier vélo, même si on fait plein d’efforts pour que toutes les journées d’atelier soient accueillantes pour tout le monde, il reste que dans la pratique, ce n’est pas toujours le cas. Alors pour donner un espace aux personnes subissant des comportements nuisibles, on a créé des périodes en mixité choisie sans hommes cis."
- lire le texte sur le site
- télécharger la brochure mise en page : La mixité choisie sans hommes cis à l’atelier vélo - version cahier - PDF (16.3 Mio) - 8 planches A4 à imprimer en recto verso
- télécharger la brochure mise en page : La mixité choisie sans hommes cis à l’atelier vélo - version page par page - PDF (16.4 Mio) - 16 pages A5 à imprimer en format livret
- version papier diffusée par Infokiosque fantôme (partout)