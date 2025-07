Le texte Pourquoi je suis athée a été écrit en prison en 1930 par

Bhagat Singh, qui fut condamné à mort puis exécuté le 23 mars 1931, à l’âge de 23 ans. Brûlot malmenant à la fois les religions, les castes et le colonialisme, Pourquoi je suis athée est très diffusé en Inde. Au cœur de nombreuses récupérations, il exerce une influence déterminante sur les luttes contre tous les fanatismes, notamment en Asie et dans le monde arabe.

« Un hindou croyant peut espérer renaître en roi ; un musulman ou un chrétien pourraient rêver des luxes dont ils espèrent profiter au paradis comme récompense pour leurs souffrances et leurs sacrifices. Mais moi, que dois-je entretenir comme espoir ? Je sais ce que sera la fin, quand la corde sera serrée autour de mon cou et les chevrons passés sous mes pieds. Pour utiliser une terminologie religieuse plus spécifique, ce sera le moment de l’annihilation finale. Mon âme retournera au Rien. Si je remets réellement en question la notion de “récompense”, je conclus qu’une courte vie de lutte, sans fin magnifique, suffit comme récompense. C’est tout. Sans aucun motif égoïste d’obtenir une récompense ici ou dans l’au-delà, j’ai consacré ma vie de façon désintéressée à la cause de la liberté. »