BROCHURES

Guará (première parution : 30 avril 2019)

Mis en ligne le 9 octobre 2025

Thèmes : Agitations armées (48 brochures)
 Insurrections, révoltes, émeutes (102 brochures)

Sur l’attaque sauvage et la moralisation de la violence

Réflexions sur l’usage de la violence dans les luttes anarchistes. Texte publié initialement aux USA en avril 2019.

« Dans une société fondée sur la monopolisation de la violence par l’État et sur la pacification et le désarmement de ses subordonné⋅es, nous ne devrions pas hésiter à admettre d’être violent⋅es et à acclamer les actes violents perpétrés contre celles et ceux qui rendent nos vies misérables et font la guerre à tout ce qui est sauvage. »