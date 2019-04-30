Sur l’attaque sauvage et la moralisation de la violence

Réflexions sur l’usage de la violence dans les luttes anarchistes. Texte publié initialement aux USA en avril 2019.

« Dans une société fondée sur la monopolisation de la violence par l’État et sur la pacification et le désarmement de ses subordonné⋅es, nous ne devrions pas hésiter à admettre d’être violent⋅es et à acclamer les actes violents perpétrés contre celles et ceux qui rendent nos vies misérables et font la guerre à tout ce qui est sauvage. »