a·lys Hérisson (première parution : 1er avril 2025)
Mis en ligne le 20 décembre 2025
Sexualités, relations affectives
Je ne veux plus agresser, je fais comment ?
Des pistes pour changer (tout simplement)
Cette brochure est là pour aider les personnes qui ont dépassé les limites d’autre(s) personne(s) à ne plus le faire. Elle s’adresse à des gens volontaires et qui, sans forcément avoir tout saisi, savent qu’iels n’ont pas agi en accord avec leurs valeurs et/ou celles d’autres personnes.
- lire le texte sur le site
- télécharger la brochure mise en page : je ne veux plus agresser - version page par page - PDF (2.4 Mio) - 132 pages A5 à imprimer en recto-verso
- télécharger la brochure mise en page : je ne veux plus agresser - version cahier - PDF (2.3 Mio) - 66 planches A4 à imprimer en recto-verso
- télécharger la brochure mise en page : je ne veux plus agresser partie 1 - version cahier - PDF (1.3 Mio) - 26 planches A4 à imprimer en recto-verso
- télécharger la brochure mise en page : Je ne veux plus agresser partie 2 - version page par page - PDF (1.7 Mio) - 84 pages A5 à imprimer en format livret
- télécharger la brochure mise en page : je ne veux plus agresser partie 2 - version cahier - PDF (1.7 Mio) - 42 planches A4 à imprimer en recto-verso
- télécharger la brochure mise en page : je ne veux plus agresser partie 1 - version page par page - PDF (1.3 Mio) - 52 pages A5 à imprimer en format livret
- version papier diffusée par Infokiosque fantôme (partout)