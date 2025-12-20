BROCHURES

a·lys Hérisson

Je ne veux plus agresser, je fais comment ?
Des pistes pour changer (tout simplement)

Cette brochure est là pour aider les personnes qui ont dépassé les limites d’autre(s) personne(s) à ne plus le faire. Elle s’adresse à des gens volontaires et qui, sans forcément avoir tout saisi, savent qu’iels n’ont pas agi en accord avec leurs valeurs et/ou celles d’autres personnes.