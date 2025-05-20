BROCHURES

cantinepolitique@riseup.net (première parution : 20 mai 2025)

Mis en ligne le 23 août 2025

Thèmes : Antispécisme, véganisme (34 brochures)

Les cantines végétaliennes : un positionnement politique

Texte publié en mai 2025 pour (re)politiser les cantines végétaliennes.

« Faire le choix d’une cantine végétalienne, c’est donc une manière de se positionner clairement dans la lutte contre le pouvoir et le ravage écologique.
C’est participer à créer et renforcer des liens entre les individus et entre les luttes.
C’est ne pas séparer les actions individuelles des luttes globales, le quotidien de l’horizon révolutionnaire. »

Sommaire :
_- Introduction
_- Une dépolitisation du choix de l’alimentation
_- Mécanismes de la dépolitisation
_- Repolitiser les cantines
_- Quelques ressources