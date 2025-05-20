Les cantines végétaliennes : un positionnement politique

Texte publié en mai 2025 pour (re)politiser les cantines végétaliennes.

« Faire le choix d’une cantine végétalienne, c’est donc une manière de se positionner clairement dans la lutte contre le pouvoir et le ravage écologique.

C’est participer à créer et renforcer des liens entre les individus et entre les luttes.

C’est ne pas séparer les actions individuelles des luttes globales, le quotidien de l’horizon révolutionnaire. »

Sommaire :

_- Introduction

_- Une dépolitisation du choix de l’alimentation

_- Mécanismes de la dépolitisation

_- Repolitiser les cantines

_- Quelques ressources