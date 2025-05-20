BROCHURES
cantinepolitique@riseup.net (première parution : 20 mai 2025)
Mis en ligne le 23 août 2025
Les cantines végétaliennes : un positionnement politique
Texte publié en mai 2025 pour (re)politiser les cantines végétaliennes.
« Faire le choix d’une cantine végétalienne, c’est donc une manière de se positionner clairement dans la lutte contre le pouvoir et le ravage écologique.
C’est participer à créer et renforcer des liens entre les individus et entre les luttes.
C’est ne pas séparer les actions individuelles des luttes globales, le quotidien de l’horizon révolutionnaire. »
Sommaire :
_- Introduction
_- Une dépolitisation du choix de l’alimentation
_- Mécanismes de la dépolitisation
_- Repolitiser les cantines
_- Quelques ressources
- lire le texte sur le site
- télécharger la brochure mise en page : Les cantines végétaliennes (cahier) - PDF (78 kio) - Brochure de 8 pages A5
- télécharger la brochure mise en page : Les cantines végétaliennes (page par page) - PDF (80.2 kio) - 8 pages A5
- version papier diffusée par Infokiosque fantôme (partout)