Maciej Puszcza (première parution : 13 décembre 2024)
Mis en ligne le 11 septembre 2025
Technocritique
Le règne ténébreux de l’artificiel
Naissance et essor de la chimie industrielle
« Les industriels de la chimie admettent aujourd’hui l’usage de 150 000 substances chimiques synthétiques, et c’est ce qui permet une définition approximative de ce secteur de la société techno-industrielle : l’industrie chimique concerne la fabrication de matières synthétiques, artificielles, non-existantes dans la nature. Comme on le verra au long de cet article, l’industrie
chimique est non seulement le modèle par excellence de la domestication
industrielle (...), mais elle en est aussi la pierre angulaire. Et à l’instar de l’ensemble
des industries en « transition écologique », elle est en pleine mutation
pour préserver sa place centrale au sein de la société techno-industrielle. »
Texte originellement publié dans la revue Takakia, brame de combat contre le Mordor industriel, #3 (automne-hiver 2024).
- lire le texte sur le site
- télécharger la brochure mise en page : Le règne ténébreux de l’artificiel (cahier) - PDF (1.5 Mio) - Brochure de 24 pages A5
- télécharger la brochure mise en page : Le règne ténébreux de l’artificiel (page par page) - PDF (1.5 Mio) - 24 pages A5
- version papier diffusée par Takakia (forêts et montagnes)