« Les industriels de la chimie admettent aujourd’hui l’usage de 150 000 substances chimiques synthétiques, et c’est ce qui permet une définition approximative de ce secteur de la société techno-industrielle : l’industrie chimique concerne la fabrication de matières synthétiques, artificielles, non-existantes dans la nature. Comme on le verra au long de cet article, l’industrie

chimique est non seulement le modèle par excellence de la domestication

industrielle (...), mais elle en est aussi la pierre angulaire. Et à l’instar de l’ensemble

des industries en « transition écologique », elle est en pleine mutation

pour préserver sa place centrale au sein de la société techno-industrielle. »

Texte originellement publié dans la revue Takakia, brame de combat contre le Mordor industriel, #3 (automne-hiver 2024).