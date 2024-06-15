Abolir la contention

Brochure effectuée suite à une rencontre contre la pratique de sangler les patient.es de la psychiatrie.

"L’enjeu de cette journée était d’ouvrir un espace de parole public sur ces thématiques souvent tenues à l’écart des débats et des luttes politiques. Sortir du silence contribue à la lutte contre les violences systémiques et institutionnelles, dont la pratique de la contention dans le champs du soin fait partie.

Cette journée a été riche en échanges. La qualité d’écoute et d’accueil y était forte et précieuse. Plusieurs participant..es nous ont fait part de l’importance pour ell..eux de parler publiquement de la contention et de s’inscrire dans la perspective d’une mobilisation contre ces formes de maltraitance. Avec cette brochure nous souhaitons informer, alerter et laisser une trace de ces moments pour, nous l’espérons, en garder la force. Nous avons appris, notamment des luttes anti-carcérales, que de faire sortir l’intolérable hors des murs de l’institution est un geste puissant. Cette brochure espère y contribuer. "