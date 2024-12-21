Quand j’essayais de disparaître À propos de dépression, de troubles de l’humeur, et d’essayer de vivre avec

"Si j’écris cette brochure, c’est parce que je constate qu’on est beaucoup dans mon entourage à galérer avec des humeurs changeantes, des angoisses, des dépressions ou des trucs qui y ressemblent, et qu’on a peu de partage collectif de nos ressentis au moment où ça nous arrive.

Du coup on se retrouve facilement, en plus de devoir gérer notre mal-être, à devoir gérer les questions que nous imposent ces ressentis : est-ce que c’est normal de se sentir comme ça ? Est-ce que quelqu’aine s’est déjà senti.e comme ça tout court ? Est-ce que c’est normal que ça fasse mal physiquement alors que c’est dans ma tête ? Est-ce que je peux en mourir ? Est-ce que ça va durer toujours ? Comment ça s’arrête ?"