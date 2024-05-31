BROCHURES
Anonyme (première parution : 31 mai 2024)
Mis en ligne le 9 août 2025
Thèmes :
Anarchismes, anarchie
(114 brochures)
Féminisme, (questions de) genre (145 brochures)
C’est la dose qui fait le poison...
Face aux mauvaises habitudes faites de suspicion, de culpabilité/culpabilisation et de sentiment de supériorité, « ce texte cherche à nuancer certaines évidences, à remettre du doute dans nos jugements, à questionner la méfiance qui existe dans nos espaces, nos débats, nos relations. »
Texte publié initialement dans la revue La Houle n°1, au printemps 2024.
- lire le texte sur le site
- télécharger la brochure mise en page : C’est la dose qui fait le poison... (page par page) - PDF (75.2 kio) - 8 pages A5
- télécharger la brochure mise en page : C’est la dose qui fait le poison... (cahier) - PDF (97.4 kio) - Brochure de 8 pages A5
- version papier diffusée par Tendresse et vandalisme (nomades)