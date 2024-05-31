BROCHURES

Anonyme (première parution : 31 mai 2024)

Mis en ligne le 9 août 2025

C’est la dose qui fait le poison...

Face aux mauvaises habitudes faites de suspicion, de culpabilité/culpabilisation et de sentiment de supériorité, « ce texte cherche à nuancer certaines évidences, à remettre du doute dans nos jugements, à questionner la méfiance qui existe dans nos espaces, nos débats, nos relations. »

Texte publié initialement dans la revue La Houle n°1, au printemps 2024.