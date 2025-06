La fable du chardon et du bouquet

Ce texte aborde l’épineuse question de comment la focalisation sur les oppressions systémiques peut empêcher ou rendre taboues certaines (auto)critiques, menant à des formes de réformisme, de légalisme et de moralisme autoritaire.

« Il y a une déchirure qui me semble inévitable entre nos aspirations à détruire ce monde (et non pas à le réformer), et nos envies que ce monde aussi soit le plus juste possible, ici et maintenant. Entre nos envies de rupture radicale, et celle de vouloir mener des luttes complètement inclusives, avec des personnes qui n’ont parfois rien d’autre en commun que le partage d’une oppression, et tout ça en ne reproduisant aucune domination, ni aucune violence ».