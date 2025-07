Testo iencli : un guide pour choper de la T sur internet à moindre risque

« Qu’on soit trans, trans-adjacent ou autre, qu’on refuse le cadre et les conditions dans lesquelles on prétend nous faire accéder aux soins, qu’on y ait de toute manière jamais eu accès ou bien qu’on s’inquiète de s’en voir priver, il existe tout un tas de raisons de s’intéresser à l’automédication et au do-it-yourself h­ormonal. Ici, on va parler de testostérone sous forme injectable et de comment s’en procurer hors circuit légal en France hexagonale.

Ce guide regroupe les infos qu’on aurait bien aimé avoir quand on a passé nos premières commandes en ligne. Il ne s’agit pas d’un tutoriel d’achat mais plutôt d’un ensemble de repères pour :

- naviguer de manière autonome dans ce merdier

- mieux en saisir les enjeux

et peut-être à terme bâtir nos propres réseaux. »

Sommaire :

1. le marché noir des stéroïdes : enjeux et risques

2. où se renseigner ? naviguer dans les espaces culturistes en ligne

3. comment commander ?

4. comment payer ? un point sur l’achat de cryptomonnaies

5. après la commande

6. annexes & mots de la fin