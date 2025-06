En février 2017, on découvre la thèse d’une personne de notre milieu qui décrit nos vies dans un récit “ethnographique”. On lui avait pourtant dit non, ou plutôt, les gens qui savaient avaient pu lui formuler un refus. Le contenu est nul, pas intéressant et accumule les clichés oppressifs. Il est aussi dangereux en ce qu’il révèle de nos modes d’organisations et de nos histoires personnelles, malgré la soi-disant anonymisation. Quand c’est arrivé, plusieurs personnes nous ont parlé d’expériences similaires de chercheur·ses dans des cercles militants et/ou minoritaires qui avaient utilisé leurs camarades comme “terrain”.

Le but de cette brochure est de comprendre pourquoi on laisse des chercheur·ses faire leur recherche au sein des luttes et/ou des minorités, et de nous donner des outils pour les combattre.

Dans chaque chapitre, on reprend un argument entendu qui défend la recherche puis on le déconstruit en 2 étapes : d’abord au travers d’une analyse générale, puis en prenant pour exemple ce qu’il s’est passé en 2017.

Cette brochure ne se destine pas aux chercheur·ses mais à celle·ux pouvant devenir objet d’étude.