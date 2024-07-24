BROCHURES
Transmisogynie et culture du viol
dans les milieux féministes / queers / TPG / militants
Je livre des fragments de mes expériences de violences sexuelles et de la culture transmisogyne du viol que j’ai rencontrée dans les milieux anarchistes, féministes, « queers » et TPG.
C’est important de parler de ces milieux, pour casser l’idée que la transmisogynie et les violences sexuelles et sexistes seraient uniquement le fait des hommes cisgenres, et parce que c’est dans ces milieux qu’on imagine trouver un refuge et du soutien. La culture du viol c’est partout, la transmisogynie c’est partout. Ne fermez pas les yeux quand nos oppresseur.euses et nos agresseur.euses sont vos potes, quand ils/elles/iels sont des meufs cis, des queers, des féministes. Ne fermez pas les yeux. Arrêtez de nous silencier.
