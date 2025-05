Bibliothèque de menaces

« Base de connaissances de techniques répressives utilisées par les ennemis des anarchistes et autres rebelles et d’opérations répressives où elles ont été utilisées — une analyse et classification des actions qui peuvent être utilisées contre nous. Son but est de t’aider à réfléchir aux mesures d’atténuation à mettre en place pour un projet donné et à parcourir des ressources qui abordent ces sujets plus en profondeur. Autrement dit, elle t’aide à aboutir à une sécurité opérationnelle adaptée à ton modèle de menace. »

Pour la version cahier facilement imprimable (français / anglais), sur le site du No Trace Project la brochure a été séparée en 5 parties (pour impression sur feuilles A4) ou 2 parties (pour impression sur feuilles A3).